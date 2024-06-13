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Gündem Mansur'un Ankara'sında obruklar oluşmaya başladı
Gündem

Mansur'un Ankara'sında obruklar oluşmaya başladı

Yeniakit Publisher
2024-06-13 16:27:00 - 2024-06-13 16:29:26
Mansur'un Ankara'sında obruklar oluşmaya başladı

CHP belediyeciliğini tüm açıklığıyla başkentlilerle tanıştıran Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın şehrinde, yollarda obruklar oluşmaya başladı. Yavaş, “Yol yaparak trafik sorunu çözülmez” açıklamasıyla tanınıyor.

 yeniakit.com.tr 

AK Parti’nin 20 yıllık icraatlarını karalamak için, “Yol yaparak trafik sorunu çözülmez” diyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın 2019’dan bu yana perişan ettiği başkentte, yollarda obruk oluşmaya başladı.

Vatandaşların cep telefonları ile görüntülediği obruk, belediyenin altyapı çalışmalarının yetersiz olduğunu gözler önüne serdi.

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İvedik Organize Sanayi Bölgesi'ndeki obruğun oluştuğu bölgede trafik akışında aksamalar yaşanırken, sürücülerin ve bölge sakinlerinin güvenliği de tehlikeye girdi.
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CHP belediyeciliğinin en net ve somut görüntülerinden birini veren Mansur Yavaş’ın iş bilmezliği yaşanan son skandalla birlikte net şekilde gözler önüne serildi.

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