SON DAKİKA
Spor
8
Yeniakit Publisher
Gündemi sarsacak gelişme Suudi Arabistan'da... Cristiano Ronaldo maçı yine tamamlayamadı
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Gündemi sarsacak gelişme Suudi Arabistan'da... Cristiano Ronaldo maçı yine tamamlayamadı

41 yaşındaki dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo, Al-Nassr’ın Al-Feyha’yı 3-1 mağlup ettiği maçta sakatlığı nedeniyle oyundan çıktı.

#1
Foto - Gündemi sarsacak gelişme Suudi Arabistan'da... Cristiano Ronaldo maçı yine tamamlayamadı

Dünya Kupası’na üç ay kala yaşanan bu gelişme, Portekizli yıldızın son turnuva ihtimali öncesi dikkatleri üzerine çekti. Suudi Arabistan'da futbol kariyerini sürdüren dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, Dünya Kupası'na aylar kala sakatlık tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

#2
Foto - Gündemi sarsacak gelişme Suudi Arabistan'da... Cristiano Ronaldo maçı yine tamamlayamadı

Al Nassr forması giyen Ronaldo, Al-Feyha ile karşılaştıkları mücadelede sakatlanarak 90 dakikayı tamamlayamadı.

#3
Foto - Gündemi sarsacak gelişme Suudi Arabistan'da... Cristiano Ronaldo maçı yine tamamlayamadı

80. dakikada kenara gelen yıldız ismin, maç sonunda dizinin arka bölümüne buz uyguladığı görüldü.

#4
Foto - Gündemi sarsacak gelişme Suudi Arabistan'da... Cristiano Ronaldo maçı yine tamamlayamadı

Al-Nassr Teknik Direktörü Jorge Jesus, karşılaşmanın ardından oyuncusunun durumuna ilişkin konuştu.

#5
Foto - Gündemi sarsacak gelişme Suudi Arabistan'da... Cristiano Ronaldo maçı yine tamamlayamadı

Portekizli çalıştırıcı, "Kas yorgunluğu hissetti. Skor 2-1 olduktan sonra risk almak istemedim ve oyundan çıkardım. Sağlık ekibi gerekli kontrolleri yapacak. Hissedilen durum kas yorgunluğuydu." ifadelerini kullandı.

#6
Foto - Gündemi sarsacak gelişme Suudi Arabistan'da... Cristiano Ronaldo maçı yine tamamlayamadı

Öte yandan Ronaldo, hafta içinde Al-Najma karşısında da maçı tamamlayamamıştı.

#7
Foto - Gündemi sarsacak gelişme Suudi Arabistan'da... Cristiano Ronaldo maçı yine tamamlayamadı

Böylece tecrübeli futbolcu, üst üste iki karşılaşmada 90 dakikayı göremedi.

