Gündemi sarsacak gelişme Suudi Arabistan'da... Cristiano Ronaldo maçı yine tamamlayamadı
41 yaşındaki dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo, Al-Nassr’ın Al-Feyha’yı 3-1 mağlup ettiği maçta sakatlığı nedeniyle oyundan çıktı.
Dünya Kupası’na üç ay kala yaşanan bu gelişme, Portekizli yıldızın son turnuva ihtimali öncesi dikkatleri üzerine çekti. Suudi Arabistan'da futbol kariyerini sürdüren dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, Dünya Kupası'na aylar kala sakatlık tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.
Al Nassr forması giyen Ronaldo, Al-Feyha ile karşılaştıkları mücadelede sakatlanarak 90 dakikayı tamamlayamadı.
80. dakikada kenara gelen yıldız ismin, maç sonunda dizinin arka bölümüne buz uyguladığı görüldü.
Al-Nassr Teknik Direktörü Jorge Jesus, karşılaşmanın ardından oyuncusunun durumuna ilişkin konuştu.
Portekizli çalıştırıcı, "Kas yorgunluğu hissetti. Skor 2-1 olduktan sonra risk almak istemedim ve oyundan çıkardım. Sağlık ekibi gerekli kontrolleri yapacak. Hissedilen durum kas yorgunluğuydu." ifadelerini kullandı.
Öte yandan Ronaldo, hafta içinde Al-Najma karşısında da maçı tamamlayamamıştı.
Böylece tecrübeli futbolcu, üst üste iki karşılaşmada 90 dakikayı göremedi.
