Türkiye’de fon büyüklüğü 8,5 trilyonu aştı: Yatırımcı yaşı en genç iller Niğde ve Kırıkkale

Rapora göre 31 Aralık 2025’te Türkiye genelinde fon büyüklüğü 8,5 trilyon TL’yi aşarken fon yatırımcılarının ortalama yaşı 45–49 bandında yoğunlaştı. Yatırımcı yaş ortalamasının en genç olduğu iller ise 25–29 yaş aralığıyla Niğde ve Kırıkkale olarak öne çıktı.

81 İLİN FON TERCİHLERİ, YATIRIMCI DAVRANIŞLARI ANALİZ EDİLDİ

ı. MKK Mevitas (Merkezi Kayıt Kuruluşu Merkezi Elektronik Veri İletim Toplama ve Analiz Sistemi) verileri baz alınarak hazırlanan “Türkiye Fon Haritası” Raporu, 2025 yılında Türkiye’nin 81 ilinin fon tercihlerini, yatırımcı davranışlarını yaş, il ve fon türü bazında detaylı biçimde analiz ederek, fon piyasasının mevcut fotoğrafını ortaya koydu.

“AMACIMIZ, YATIRIMCILARIN FON PİYASASINI DAHA YAKINDAN TANIMASINI SAĞLAMAK”

Fon piyasasına yönelik bir farkındalık yaratma, bireylerin yatırım konularında daha bilinçli kararlar almasına katkı sunmak hedefi ile “fon okuryazarlığını” geliştirmeyi amaçladıklarını belirten Pusula Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdürü Dr. Ayşe Seher Aydın, “Fon piyasalarında emin adımlarla ilerlerken, yatırımcılarımıza ve sektörümüze katkıda bulunmayı da kendimize görev kabul ediyoruz. Türkiye’nin fon büyüklüğü, yatırımcı sayısı, yaş ve cinsiyet dağılımı ile illere göre yatırımcıların fon piyasasındaki varlığını ortaya koyan bu harita, yatırım fonlarının ülke genelindeki yayılımını somut verilerle görünür kılıyor. Amacımız, yatırımcıların fon piyasasını daha yakından tanımasını sağlamak, doğru bilgiye dayalı karar alma süreçlerini desteklemek ve fon piyasalarının gelişimine katkı sunmak” değerlendirmesinde bulundu.

YATIRIMCI BAŞINA ORTALAMA FON BÜYÜKLÜĞÜ 1 MİLYON 489 BİN TL

Pusula Portföy’ün sektörde bir ilk olan “Türkiye Fon Haritası” Raporu’nun 2025 verilerine göre, Türkiye genelinde fon büyüklüğü 31 Aralık 2025’te 8 trilyon 520 milyar TL’yi aştı. Fon sahibi kişi sayısı 5 milyon 720 bin kişiye ulaşırken, kişi başına düşen ortalama fon büyüklüğü ise 1 milyon 489 bin TL’ye çıktı. Raporda yer alan demografik dağılımlar, fon piyasasının geniş ve farklı yaş gruplarına yayılan bir yatırımcı profiline ulaştığını ortaya koydu. Rapora göre fon yatırımcılarının ortalama yaşı 45–49 bandında yoğunlaşırken, yaş ortalamasının en genç olduğu illerin 25–29 yaş aralığıyla Niğde ve Kırıkkale olması dikkat çekti. 2024 yılında Kırıkkale’nin yatırımcı yaşı 30-34 bandında iken 2025 yılında gençlerin artan ilgisi ile 2025 yılında 25-29 bandına geriledi. Aynı şekilde Niğde’de de bir önceki yıl yatırımcı yaşı 30-34 iken 2025 yılında 25-29 bandına indi.

39 YAŞIN ALTINDAKİLER HİSSE SENEDİ ŞEMSİYE FONU TERCİH ETTİ

“Para Piyasası, Borçlanma Araçları, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (GSYF) ve Gayrimenkul Yatırım Fonları (GYF) ile tüzel kişiler hariç tutulduğunda” 2025 yılında yatırımcılar arasında en popüler fon “katılım şemsiye”, en yüksek portföy yönetimi çeken fon ise “serbest şemsiye” fonları oldu. Kadınlar ve erkeklerin fon tercihinde “katılım şemsiye” fonları açık ara önde gelirken, 39 yaşın altındakiler yoğunlukla “hisse senedi şemsiye”, 39-69 yaş arasındakiler ise yine “katılım şemsiye” fonlarına talep gösterdi. İl bazında bakıldığında İstanbul “serbest şemsiye fonu”, İzmir, Aydın, Nevşehir, Tunceli ve Kars “kıymetli madenler şemsiye fonu”, Zonguldak “fon sepeti şemsiye fonu”, Edirne, Tekirdağ, Kocaeli, Bursa Balıkesir, Eskişehir, Ankara, Kilis, Ardahan, Bayburt ve Şırnak “hisse senedi şemsiye fon”, Türkiye’nin geri kalan illeri ise “katılım şemsiye fonu”nu tercih etti.

HAKKARİ’DE KİŞİ BAŞINA DÜŞEN FON BÜYÜKLÜĞÜ 40 BİN, İSTANBUL’DA 2 MİLYON TL

Şehirler bazında ortalama portföy büyüklükleri incelendiğinde, Türkiye’nin finans merkezi İstanbul yaklaşık 2 milyon TL ile ilk sırada yer aldı. İstanbul’u 1 milyon 151 bin TL ile Ankara, 982 bin TL ile Gaziantep, 924 bin TL ile İzmir ve 890 bin TL ile Muğla izledi. Buna karşılık fon büyüklüğünde Hakkari kişi başına düşen 40 bin TL ile son sırada yer aldı. Hakkari’den sonra Siirt 130 bin TL, Bayburt 141,8 bin TL, Muş 149,8 bin TL ve Bilecek 153 bin TL ile en düşük portföy büyüklüğüne sahip ilk beş il olarak öne çıktı. Türkiye Fon Haritası’nda yatırımcı sayısının nüfusa oranlarına da yer verildi. Nüfusuna göre yatırımcı oranı en yüksek şehir yüze 17,34 ile Muğla olurken onu yüzde 14, 61 ile İzmir, yüzde 13,87 ile Denizli ve yüzde 13,27 ile Çanakkale takip etti. İstanbul listede yüzde 12.88 ile beşinci sırada yer aldı. Özellikle Ege ve Batı Anadolu şehirlerinde fon yatırımının nüfusa kıyasla Türkiye ortalamasının oldukça üzerine çıktığı görüldü. Bu arada Muş nüfusuna göre yüzde 1.76 yatırımcı oranı ile listenin sonunda yer aldı. Muş’tan sonra 1,93 ile Diyarbakır, yüzde 1,94 ile Ağrı, yüzde 2,06 ile Şırnak ve yüzde 2.28 ile Bingöl nüfuslarına kıyasla yatırımcı oranları en düşük iller oldu.

EDİRNE’DE FON BÜYÜKLÜĞÜ 2024’E GÖRE YÜZDE 321 ARTTI

Türkiye Fon Haritası 2025 yılında bazı kentlerin fon büyüklüğünde büyük artışlar yaşandığını da gösterdi. Edirne’nin ortalama portföy büyüklüğünde 2024 yılına göre 2025’te yüzde 321 artış gösterdi. Mardin yüzde 256, Sinop yüzde 247, Yozgat yüzde 222 ve Kırşehir de yüzde 176 artış oranlarıyla dikkat çekti. Bu illerdeki yoğun talep, fon piyasasında yeni büyüme merkezlerinin nerelerde olduğunun da işaretini verdi.