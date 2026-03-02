  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Mutfağın süper ikilisi işte bu besin! Safra kesesini dip köşe temizliyor... Yunanistan'dan GKRY için devrede: Atina’dan savaş uçağı hamlesi! AB toplantısı süresiz ertelendi Bağırsaklarınızı seviyorsanız bunları tüketmeyin: Zararlı patojenlerle savaştığı... Toz maruziyeti... Görünmez tehlike ofis tozu! Meğer doğrudan akciğerleri etkiliyormuş... Gündemi sarsacak gelişme Suudi Arabistan'da... Cristiano Ronaldo maçı yine tamamlayamadı Altın fiyatlarında tarihi dönem: Rekorlar peş peşe geliyor Galatasaray'da Beşiktaş alarmı! Tüm oyuncular dinlendirilecek! Takımın yarısı yok... İnanması güç ama doğru! Bu şehirde çöpten çiçek üretiliyor
Spor
4
Yeniakit Publisher
Galatasaray'da Beşiktaş alarmı! Tüm oyuncular dinlendirilecek! Takımın yarısı yok...
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Galatasaray'da Beşiktaş alarmı! Tüm oyuncular dinlendirilecek! Takımın yarısı yok...

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu dördüncü ve son hafta maçında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak Galatasaray'ın maç kadrosu belli oldu.

#1
Foto - Galatasaray'da Beşiktaş alarmı! Tüm oyuncular dinlendirilecek! Takımın yarısı yok...

Sarı-kırmızılılarda Uğurcan Çakır, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Mario Lemina, Roland Sallai, Yunus Akgün ve Mauro Icardi kadroya alınmadı.

#2
Foto - Galatasaray'da Beşiktaş alarmı! Tüm oyuncular dinlendirilecek! Takımın yarısı yok...

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu dördüncü ve son hafta maçında yarın deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak Galatasaray'ın maç kadrosu belli oldu.9 FUTBOLCU KADROYA ALINMADISarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre, aktif dinlendirme amacıyla özel çalışmaya alınan Uğurcan Çakır, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen ve Mario Lemina'nın yanı sıra hafif ağrıları bulunan ve riske edilmek istenmeyen Roland Sallai, Yunus Akgün ile Mauro Icardi, kafileye dahil edilmedi.

#3
Foto - Galatasaray'da Beşiktaş alarmı! Tüm oyuncular dinlendirilecek! Takımın yarısı yok...

Galatasaray'da Alanyaspor maçının kamp kadrosu şu şekilde:Ismail Jakobs, Gabriel Sara, Leroy Sane, Eren Elmalı, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Yaser Asprilla, Kaan Ayhan, Can Armando Güner, Gökdeniz Gürpüz, Lucas Torreira, Barış Alper Yılmaz, Arda Yılmaz, Dağhan Kahraman, Eyüp Karasu, Furkan Koçak, Renato Nhaga, Noa Lang, Wilfried Singo, Sacha Boey.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Savaşta yeni seviye… İran, ABD’nin USS Abraham Lincoln uçak gemisini dört füze ile vurdu
Gündem

Savaşta yeni seviye… İran, ABD’nin USS Abraham Lincoln uçak gemisini dört füze ile vurdu

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD’ye ait USS Abraham Lincoln uçak gemisine 4 füze saldırısı düzenlendiğini açıkladı. Bölgedeki çatışmaları..
Netanyahu'nun uçağı güvenlik gerekçesiyle Almanya'da bekletiliyor
Dünya

Netanyahu'nun uçağı güvenlik gerekçesiyle Almanya'da bekletiliyor

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun uçağı, İran’a yönelik operasyonların ardından güvenlik önlemleri kapsamında Almanya'ya gönderildi. Uçuş takip..
Ve açıklama az önce geldi! Arap ülkesi yanlışlıkla 3 ABD savaş uçağını vurdu
Gündem

Ve açıklama az önce geldi! Arap ülkesi yanlışlıkla 3 ABD savaş uçağını vurdu

ABD ile İran arasındaki savaş devam ederken CENTCOM'dan açıklama geldi. Açıklamada, "3 adet F-15E savaş uçağımız Kuveyt'te dost ateşi sonucu..
İsrail "yeni İran Türkiye' deyince Amerikalılar ayağa kalktı! Amerikalılardan İsrail’e karşı Türk bayraklı paylaşımlar!
Gündem

İsrail "yeni İran Türkiye' deyince Amerikalılar ayağa kalktı! Amerikalılardan İsrail’e karşı Türk bayraklı paylaşımlar!

İsrail sözcüleri ve önde gelen yetkilileri, İran’a yönelik saldırıyı başlattıktan sonra, “Yeni İran Türkiye’dir” dedikten sonra ABD’den bile..
İran'dan ABD'ye misilleme! Bakmayın sıradan bir tanker gibi göründüğüne
Dünya

İran'dan ABD'ye misilleme! Bakmayın sıradan bir tanker gibi göründüğüne

ABD ve İsrail'in terör saldırılarına misilleme yapan İran, savaş gemilerine yakıt sağlayan ABD bayraklı Stena Imperative tankerini vurdu...
İran, katil Netanyahu'nun ofisini vurdu
Dünya

İran, katil Netanyahu'nun ofisini vurdu

İran Devrim Muhafızları Ordusu, terör devleti İsrail'in katil Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisinin vurulduğu belirtildi.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23