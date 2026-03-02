Toz maruziyeti... Görünmez tehlike ofis tozu! Meğer doğrudan akciğerleri etkiliyormuş...

Ofis tozlarının özellikle hassas bünyelerde ciddi şikâyetlere yol açabildiğini ifade eden Prof. Güzel, "Toz maruziyeti alerjik bireylerde gözlerde yanma, kaşıntı, burun akıntısı, boğazda tahriş gibi yakınmalara neden olabilir. Astım hastalarında ise nefes darlığı, hırıltı, öksürük ve göğüste baskı hissi gibi şikâyetler ortaya çıkabilir. Hatta astım alevlenmelerinin önemli nedenlerinden biri ofis ortamındaki tozlardır. Ayrıca KOAH gibi kronik akciğer hastalığı bulunan kişilerde de belirtiler artabilir. Tozlar akciğerde inflamasyona yol açarak hastalığın şiddetini artırabilir, iyileşme sürecini geciktirebilir" ifadelerini kullandı.