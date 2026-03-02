  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Beş büyükşehrin ulaşımında kapasitesi artıyor! Yeni projeler de yolda Hayber füzeleri vurdu: İsrail’in stratejik noktaları alevler içinde! İsrail’den flaş karar! 100 bin terörist göreve çağrıldı İran vurmaya başlayınca ABD’nin gerçek yüzünü gördüler! Suudi yetkili: ‘Amerika bizi terk etti!’ İran, ABD'nin Kuveyt Büyükelçiliğini hedef aldı! "Büyükelçiliğe gelmeyin" Son dakika! iSRAİL: Kara harekatını değerlendiriyoruz ABD ve İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılara Demokratlardan tepki Halk desteğini çekti suyu ısındı İran’ın vurduğu binada 7 İsrail generali öldü iddiası! Ümmetin dağınıklığı Siyonisti kudurttu İran'da Devir Teslim: Hamaney sonrası isim belli oldu! Üçlü konsey dönemi ve Alireza Arafi
Dünya Katar'a İHA saldırısı
Dünya

Katar'a İHA saldırısı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Katar'a İHA saldırısı

Katar Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada "İran’dan gönderilen 2 İHA enerji tesislerini hedef aldı" ifadeleri kullanıldı.

Katar Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İran'dan fırlatılan İHA’lardan birinin Mesaieed bölgesinde bir elektrik santraline ait su deposunu, diğerinin ise Ras Laffan Sanayi Şehri’nde Katar Enerji’ye (QatarEnergy) ait bir enerji tesisini hedef aldığı belirtildi.

Açıklamada, saldırılarda herhangi bir can kaybının yaşanmadığı kaydedildi.

 

Saldırı sonucu oluşan hasar ve kayıpların ilgili kurumlar tarafından değerlendirileceği, konuya ilişkin detaylı açıklamanın daha sonra yapılacağı ifade edildi.

Savunma Bakanlığı ayrıca vatandaşlar, ülkede yaşayanlar ve ziyaretçilere sakin olmaları, güvenlik makamlarınca yapılan resmi talimatlara uymaları, söylentilerden kaçınmaları ve yalnızca resmi kanallar aracılığıyla paylaşılan bilgilere itibar etmeleri çağrısında bulundu.

ABD ve İsrail, İran'ı vurdu! Katar ve BAE'den flaş karar
ABD ve İsrail, İran'ı vurdu! Katar ve BAE'den flaş karar

Dünya

ABD ve İsrail, İran'ı vurdu! Katar ve BAE'den flaş karar

Katar ve Kuveyt, İran saldırılarını püskürttüğünü duyurdu
Katar ve Kuveyt, İran saldırılarını püskürttüğünü duyurdu

Dünya

Katar ve Kuveyt, İran saldırılarını püskürttüğünü duyurdu

Katar’dan flaş İran açıklaması: Bedel ödemeli
Katar’dan flaş İran açıklaması: Bedel ödemeli

Dünya

Katar’dan flaş İran açıklaması: Bedel ödemeli

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Savaşta yeni seviye… İran, ABD’nin USS Abraham Lincoln uçak gemisini dört füze ile vurdu
Gündem

Savaşta yeni seviye… İran, ABD’nin USS Abraham Lincoln uçak gemisini dört füze ile vurdu

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD’ye ait USS Abraham Lincoln uçak gemisine 4 füze saldırısı düzenlendiğini açıkladı. Bölgedeki çatışmaları..
Onu bazıları hala anlayamadı! Erbakan Hoca İran’ı yıllar önce böyle uyarmış
Gündem

Onu bazıları hala anlayamadı! Erbakan Hoca İran’ı yıllar önce böyle uyarmış

Merhum Başbakan Necmettin Erbakan’ın 2009’daki İran ziyareti sırasında kaydedilen görüntüleri sosyal medyada yeniden gündeme geldi. Erbakan,..
İsrail "yeni İran Türkiye' deyince Amerikalılar ayağa kalktı! Amerikalılardan İsrail’e karşı Türk bayraklı paylaşımlar!
Gündem

İsrail "yeni İran Türkiye' deyince Amerikalılar ayağa kalktı! Amerikalılardan İsrail’e karşı Türk bayraklı paylaşımlar!

İsrail sözcüleri ve önde gelen yetkilileri, İran’a yönelik saldırıyı başlattıktan sonra, “Yeni İran Türkiye’dir” dedikten sonra ABD’den bile..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23