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Ekonomi Mansur Yavaş'tan yüzde 80 zam teklifi! Cumhur ittifakı kabul etmedi
Ekonomi

Mansur Yavaş'tan yüzde 80 zam teklifi! Cumhur ittifakı kabul etmedi

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın suya yüzde 80 zam teklifi, AK Parti ve MHP’li Meclis üyelerinin oylarıyla reddedildi.

Yeniakit Publisher
2021-04-12 15:15:00 - 2021-04-12 15:33:33

 Yeniakit.com.tr 

Anakara Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısının Nisan ayı 5. oturumu gerçekleştirildi. Toplantıda CHP'li Mansur Yavaş'ın suya yüzde seksen zam yapma teklifi, AK Parti ve MHP'li üyelerin oyları ile reddedildi.

'Eğer reddetmeseydik suya yüzde 80 zam yapılacaktı'

Yaşanan gelişmeyi, toplantıdan sonra açıklamalarda Ankara Büyükşehir Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Sinan Burhan duyurdu. Burhan, "Mansur Yavaş tarafından gündeme getirilen su zammı AK Parti ve MHP'nin oylarıyla reddedildi. Eğer reddetmeseydik suya yüzde 80 zam yapılacaktı." dedi. 

Dar gelirli Ankaralıya müjde

Sinan Burhan AK Parti ve MHP'nin teklifi ile gerçekleştirilen yeni düzenlemeyi de şöyle anlattı:

"10 metreküpe kadar olan ücretlerde de 1 lira ödeme yapılacak. Bu da AK Parti ve MHP grubunun Ankaralı'ya katkısı oldu." 

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