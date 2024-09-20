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Siyaset Mansur Yavaş’tan muhalefete bomba çıkış! CHP’den ayrılacak mı?
Siyaset

Mansur Yavaş’tan muhalefete bomba çıkış! CHP’den ayrılacak mı?

Yeniakit Publisher
2024-09-20 00:00:00 -
Mansur Yavaş’tan muhalefete bomba çıkış! CHP’den ayrılacak mı?

CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 'CHP’den ayrılacak' iddiasına yönelik açıklamalarda bulundu. Yavaş, söz konusu iddialara ilişkin, “kirli siyasete alet olmayacağım” dediği ifade edildi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, hakkında çıkan iddialara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yavaş'ın yanıtı şöyle:

"ASILSIZ İDDİANIN KONUSU OLUYORUM"

"Son dönemde kulis bilgisi adı altında sürekli mesnetsiz haber, köşe yazısı ve yorumlara konu olduğumuzu görüyorum. ‘Yavaş partisinden ayrılacak. Başka partiden aday olacak. Farklı siyasi partilerle görüşüyor’ şeklinde birçok asılsız iddianın konusu oluyorum.

‘KİRLİ SİYASETE ALET OLMAYACAĞIM’

Fakat, gerçeklerin oralarda yazanlar ve anlatılanlarla yakından uzaktan bir ilgisi yok. Adaylık konusu başta olmak üzere şu an tartışılan tüm konular zamanı geldiğinde oturulur konuşulur. Ancak; bu asılsız iddiaların aynı şahıslar tarafından kulis bilgisi adı altında sürekli gündeme getirilmesinde artık kötü niyet arıyorum. Kirli siyasete alet olmayacağım."

Kaynak: Habertürk

 

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