Bunu okuyan herkes duvara sıkmaya başladı! Mutfaktaki mucizeyle küf kabusu...

Evlerde özellikle banyo ve mutfak gibi nem oranının yüksek olduğu alanlarda ortaya çıkan siyah küf lekelerine karşı mucizevi bir yöntem ön plana çıktı. Mutfakların vazgeçilmezi olan beyaz sirkenin duvara püskürtülmesiyle uygulanan bu pratik yöntem, inatçı küf odaklarını ve kötü kokuları kısa sürede yok ediyor. Ancak uzmanlar, bu doğal dezenfektanı duvara uygularken, dikkat edilmesi gerekenler konusunda uyarıyor.