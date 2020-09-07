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Gündem Mansur Yavaş'tan kritik ifadeler: 1 saat sonra...
Gündem

Mansur Yavaş'tan kritik ifadeler: 1 saat sonra...

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bugün kendisini karşılayan korumada 1 saat sonra koronavirüs çıktığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-09-07 22:23:00 -
Mansur Yavaş'tan kritik ifadeler: 1 saat sonra...

Yeni tip koronavirüsle ilgili Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan kritik bir açıklama geldi.

Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda konuşma yaptı.

Mansur Yavaş, burada yaptığı açıklamada, belediyede birçok personelde yeni tip koronavirüs görüldüğünü bildirdi.

Yavaş, ayrıca bu sabah kendisini karşılayan korumanın bir saat sonra Kovid-19 pozitif çıktığını söyledi.

Ankara en çok hasta görülen il

Bugün itibari ile yeni tip koronavirüste (Kovid-19) en çok hasta görülen ilin başkent Ankara olduğu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanmıştı. Bakan Koca bu açıklamayı, günlük koronavirüs tablosunu paylaşırken, sosyal paylaşım sitelerindeki hesaplarından gerçekleştirmişti.

'Rehavete kapılmayın' çağrıları

Onay almış bir koronavirüs aşısının ne zaman bulunacağı hala meçhulken, vatandaşlara rehavete kapılmamaları için uyarılar yapılıyor. Maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına riayet etmek büyük önem taşıyor.

Yeni tip koronavirüs, Çin'in Vuhan kentinde başlayıp tüm dünyaya yayıldı ve hala durdurulabilmiş değil.

Koronavirüs nedeniyle milyonlarca insan enfekte oldu. Yüz binlerce insanın canından olduğu virüs nedeniyle sosyal hayatta da birçok değişiklikler baş gösterdi.

 

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