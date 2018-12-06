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Mansur Yavaş'tan İYİ Parti'ye 'Hayır'

CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova, adı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için geçen Mansur Yavaş'ın İYİ Partili yetkililerle görüştüğünü ve İYİ Parti'den aday olmak istemediğini söyledi.

06 Aralık 2018 Perşembe 11:28
Mansur Yavaş'tan İYİ Parti'ye 'Hayır'

CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova'nın aktardığı bilgilere göre, Mansur Yavaş İYİ Parti'nin teklifine, "Hayır" dedi.

Canova konuyla ilgili şunları söyledi: Edindiğim bilgilere göre, iki gün önce Mansur Yavaş'la İYİ Parti arasında bir temas gerçekleşti. Hem Meral Akşener Mansur Yavaş'la görüştü hem de somut olarak çerçevenin ortaya konması için başka İYİ Partili kurmaylar da ayrı ayrı görüştü. Ve Mansur Yavaş'ın İYİ Parti'den aday olmak istemediği ifadesi kullanılıyor.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 11:28
  1. Ankara
  2. mansur yavaş
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  • mansur yasakmansur yasak24 dk önce
    milfci olabilirimde okadarda milfci degilim artik yok yahu istemem bu kadini..
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