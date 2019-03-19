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Mansur Yavaş'tan ittifak yaptığı Sezai Temelli'ye flaş sözler!

Millet İttifakı ve CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin açıklamasıyla ilgili olarak flaş ifadeler kullandı. Mansur Yavaş, "Terörden araya mesafe koymamış, PKK ile bağını koparmamış insanlarla işimiz olmaz" dedi.

19 Mart 2019 Salı 11:44
Mansur Yavaş'tan ittifak yaptığı Sezai Temelli'ye flaş sözler!

Millet İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, seçim çalışmaları kapsamında Ankara'nın Nallıhan ilçesine bağlı Çayırhan Mahallesi'ni ziyaret etti.

Mansur Yavaş'a İYİ Parti Nallıhan Belediye Başkan adayı Abdulfettah Güngör eşlik etti. Burada mahalle sakinleri ile bir araya gelen Yavaş, daha önce Çayırhanspor'da futbol oynadığını kaydetti. AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki'nin Ankara'yı bilmediğini öne süren Yavaş, "Çayırhan'ı belki hayatında hiç duymadı. Dolayısıyla hizmet ederken geçen dönemki bürokratlar ne derse ona göre hizmet edecek. Yanına yanaşmanız mümkün değil. Geçen Ankara Ticaret Odası'na gitti. Önce polis köpekleri gitti orayı bir aradı. Arkasından içeri giren herkesin üstünü başını aradılar. Bir de geniş bir bariyer koydular 'insanlar yanaşmasın' diye. Şimdiden böyle yaparsa, yarın kazara seçilirse yanına gidebilir misiniz?" dedi.

'Ulaşım problemini çözeriz'

Mansur Yavaş, banliyo tren hattını Çayırhan'dan Elmadağ'a kadar uzatmak istediklerini belirtti. Bunun projesinin yapıldığını, kamulaştırılmasının bittiğini kaydeden Yavaş, "Ayaş tünelinin çok az delinecek yeri kalmış. İmkan olursa bir ucu Elmadağ'da bir ucu Çayırhan'da olacak şekilde yapmaya çalışacağız. Bir de ulaşımda şikayet var Çayırhan'da. İnşallah ayın birinde biz görevi aldıktan sonra, aynı hafta mazbatayı ne gün alırsak buranın da ulaşım problemini çözmek iki dudağımızın arasında. Ne meclis kararı istiyor, ne bir şey. Bir talimatla ulaşım problemini çözeriz" diye konuştu.

'Bir de Allah'ın hesabı var'

Mansur Yavaş,Çayırhan'dan sonra Çankaya Mühye köyünde muhtarlarla istişare toplantısına katıldı. Yavaş'a Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen eşlik etti. Mansur Yavaş, seçime kadar daha çok çalışacaklarını kaydederek, "Onların bu yaptıklarına göre 10 puanı 15 puan yapacağız. 15 ise 20 puan yapacağız, inşallah sandığa gömeceğiz. Sandığa sahip çıkacağız. Üzülmeyeceğiz, her şeyi deneyecekler görüyorsunuz ama bir de Allah'ın hesabı var. Onu asla bozamayacaklar" şeklinde konuştu.

'Hür iradesiyle oy kullanan herkesin oyuna talibiz'

Üçüncü kez aday olduğunu hatırlatan Yavaş, şöyle konuştu:

"Eğer bir dertleri varsa, bütün devletin imkânları ellerinde. Didik didik ettiklerine eminim, bir şey olsa ortaya çıkartırlardı. 10 gün kala bunlarla uğraşıyorlar. Şimdi de bu provokasyona katılanlardan birisi de Sezai Temelli denen HDP'nin başkanı. Şimdi bakın, akıl var mantık var. Gerçekten Mansur Yavaş'ı HDP'liler seçmek istese şu lafı eder mi? Bu aleyhe, sırf seçtirmemek için, AK Partililerin eline koz vermek için yapıyor, bu kadar basit. Biz de hemen cevap verdik. Hemşerim biz hür iradesiyle oy kullanan, vergi aldığımız herkesin oyuna talibiz. Terörden araya mesafe koymamış, PKK ile bağını koparmamış insanlarla işimiz olmaz. 'Yürü işine' diye cevap verdik."

'Hizmet etmeye geliyoruz'

Mansur Yavaş, Beypazarı Belediye Başkanlığı döneminde aldığı işçilerinden kimsenin FETÖ'den atılmadığını söyledi. Rakibi Mehmet Özhaseki'ye tepki gösteren Yavaş, "İyi de kardeşim senin belediyenden 220 tane FETÖ'den adam atılmış. Beypazarı Belediyesi'nden benim dönemimde işe aldığım bir kişi atılmamış. Eğer terörist arıyorsan kendine bak. Teröriste 'gerilla' diyen, ondan sonra bu yayılınca bu kendi sözünü dünyada ilk defa yasaklatan başka bir kimse yok. Madem utanacaktın söylemeseydin öyle değil mi? Artık biz bunlardan bıktık, önümüze bakıyoruz. Hizmet etmeye geliyoruz." dedi.

Soruşturma açılmıştı

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Sezai Temelli hakkında, terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında hazırlanan dosya, milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması için yetkili olan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 11:44
  1. Tunceli
  2. Millet İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş
  3. Sezai Temelli
  4. HDP
  5. CHP
  6. İYİ Parti
  7. Millet İttifakı
  8. yerel seçimler
  9. açıklama

YORUM YAZ

  • Haydar haydar Haydar haydar 46 dk önce
    Mansuz sen bu açıklamayı chpkk nın parti meclisinden onay alarak veya danışmanlık şirketidenden onaylatarakmı aldın sonra oyma sanatların gelirsin
  • hsnhsn47 dk önce
    pkk ya doğrudan bir lanet gibi bir söz yok dil ucuyla zoraki hdpkk da özür diler gibi zoraki bir istemem yanbcebime koy sözü
  • HaticeHatice53 dk önce
    Kulliyen yalan senin secilmek icin aday oldugun millet ittifaki hdp fto pkk ile ittifak yapti sen bos konusuyorsun ustelik sana ne mhp ne de ak parti iftira atmadi zaten aday olmadan once is yaptigin adam seni sikayet etti bu halk aptalmi ya
  • YenercanYenercan56 dk önce
    atma mansur'cum din kardeşiyiz. bırak bu ayakları. yeme bizi.
  • m dumanm duman1 sa önce
    Ayrıca vergi kaçırmak ve beyan etmemek tende soruşturma açılmalı. Çünkü vergimal satışı yada hizmet gerçekleştiginde dogar. Senedi tahsil edememek vergi ödememekten kurtarmaz. Eger tahsil edemezsen daha sonra vergi düşersin.
  • sukrusukru1 sa önce
    Adamda utanma duygusu yok,Hâlâ ortalıkta gezebiliyor.Oysa daha dün çıkarı için birine şantaj yaptığını kendisi itiraf etmişti.ŞANTAJCIIII Mansur.

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