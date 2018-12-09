Mansur Yavaş'tan ittifak açıklaması!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için ortak aday olarak gösterileceği konuşulan Mansur Yavaş'tan açıklama geldi.

CHP ve İYİ Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığğı için aday göstereceği konuşulan Mansur Yavaş'tan sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklama geldi.

Yavaş açıklamasında, 'Bu saat itibarı ile İttifak görüşmeleri henüz sonuçlanmamıştır. Saygı ile duyururum' ifadelerini kullandı.