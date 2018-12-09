0553 313 94 23

Mansur Yavaş'tan ittifak açıklaması!

CHP-İYİ Parti ittifakında Ankara'dan adaya gösterilmesi beklenen Mansur Yavaş'tan flaş bir açıklama geldi.

09 Aralık 2018 Pazar 23:54
Mansur Yavaş'tan ittifak açıklaması!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için ortak aday olarak gösterileceği konuşulan Mansur Yavaş'tan açıklama geldi.

CHP ve İYİ Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığğı için aday göstereceği konuşulan Mansur Yavaş'tan sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklama geldi.

Yavaş açıklamasında, 'Bu saat itibarı ile İttifak görüşmeleri henüz sonuçlanmamıştır. Saygı ile duyururum' ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 09 Aralık 2018 Pazar 23:54
  1. Ankara
  2. Mansur Yavaş
  3. CHP
  4. İYİ Parti

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Twitter'dan tepki çeken Myanmar paylaşımı
    1. Twitter'dan tepki çeken Myanmar..
    2. Alışveriş yapanlar dikkat! Mağdur..
    3. Fransız Bakan Müslümanlar Kongresi'ne..
    4. O ülkede 70 milyondan fazla kişi okuma..
    5. GÜNDEM ÖZETİ / 10 Aralık 2018
    6. Katar'dan KİK zirvesinin kapanış..
    7. İşte yılın en komik yemek tweetleri
    8. Dişisine 'zarif' erkeğine 'heybetli'..
    9. Adil Öksüz’ü arayan şube müdürü..
    10. Avrupa kentlerinde 'Sarı Yelekliler'..
    11. GÜNCELLEME - Fransa'da dünkü..
    12. Bedelli askerler bakın nasıl eğitiliyor?
    13. Mansur Yavaş'tan ittifak açıklaması!
    14. Batı Şeria'da silahlı saldırıda 6..
    15. GÜNCELLEME - Sakarya'daki silahlı..
    16. Mısır unu siyah nokta düşmanı!
    17. ABD'li isimden flaş açıklama!..
    18. Fransa Cumhurbaşkanı Macron "sarı..
    19. Meteorolojiden fırtına uyarısı
    20. Fransa İçişleri Bakanı "Müslümanlar..
    ABD’li yazar patladı: Türkiye’yi yönetememekten bıktım! Galiba Feto’yu vereceğiz
    ABD’li yazar patladı: Türkiye’yi yönetememekten bıktım! Galiba Feto’yu vereceğiz
    CHP'ye kendi yaptırdığı ankette şok! Oylar düşüşte
    CHP'ye kendi yaptırdığı ankette şok! Oylar düşüşte
    Laikçi linç görevden aldırdı
    Laikçi linç görevden aldırdı
    Mülteciler tren istasyonunda yakalandı
    Mülteciler tren istasyonunda yakalandı
    Tersine akan nehir görünmez olmuştu şimdi temizleniyor
    Tersine akan nehir görünmez olmuştu şimdi temizleniyor

    Günün Karikatürü

    9 Aralık 2018
    Merkez Bankası açıkladı! Tedavülden kalkıyor
    Merkez Bankası açıkladı! Tedavülden kalkıyor
    Skandal! Kanal D dizisinde Yahudi sembolleri
    Skandal! Kanal D dizisinde Yahudi sembolleri