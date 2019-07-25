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Mansur Yavaş’tan istifa çağrısı!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İBB'nin iştiraki olan şirket yöneticilerinin istifa ettiğini anımsatarak Ankara'daki yöneticilere " Siz niye gitmiyorsunuz. Aç değilsiniz açıkta değilsiniz" diyerek istifa çağrısı yaptı.

25 Temmuz 2019 Perşembe 14:27
Mansur Yavaş’tan istifa çağrısı!

Mansur Yavaş, "Burada hala istifa etmeyen şirket yöneticileri var. Ankaralı yeni yönetimini seçti. Neden istifa etmiyorsunuz ki? Dolayısı ile yeni yönetim de kendi ekibi ile yönetime devam edecek. Siz niye gitmiyorsunuz, aç değilsiniz açıkta değilsiniz" dedi.

Mazbatayı aldığı 8 Nisan'dan bu yana belediyede geçen ilk 100 günü değerlendiren Yavaş "Yaptığımız her şeyi hem ortak akıl hem de şeffaf bir şekilde duyurmaya çalıştık, duyuruyoruz. Sadece yaptığımız ihaleleri canlı yayınlamakla kalmayacağız, bunun haricinde mal ve hizmet alımlarını da aynı şekilde internet üzerinden yapacağız. Bu sayede daha çok insana ulaşarak, daha çok satıcıya ulaşarak, daha fazla rekabet sağlayarak belediyenin daha kaliteliyi daha ucuza alması için çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

"Genel sekreterimizi atayamadık"

Başkan Yavaş, proje takvimlerinde zaman zaman gecikmelerin yaşandığını belirterek, "Genel Sekreterimizi atayamadık, Genel Sekreter Yardımcılarına muvafakat alamadık. Bazı daire başkanlarını talep ettik, muvafakat alamadık, yasa böyle. Ama muvafakat alanların bir kısmı geldi. Genel itibarı ile eski yönetimden kalan arkadaşlarımız ile devam ettik. Yavaş yavaş kadromuzu oluşturmaya çalışıyoruz, geçte olsa. Bize göre eskiden yanlış yapıldığına inandığımız şeyleri düzeltmek, bununla ilgili bir teşkilat şeması oluşturmaya çalışıyoruz. Ama güzel işleyen şeylere de hiç dokunmadan devam ediyoruz" dedi.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 14:27
  1. Mansur Yavaş
  2. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş
  3. istifa
  4. CHP’li belediyelerde işçi kıyımı

YORUM YAZ

  • Çukurova fatih'i Çukurova fatih'i 5 dk önce
    Bu deyişin her konuştuğu yalanne oldu mansur senet işikimse unuttu sanmailk önce bir ayna bak sonra konuş

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