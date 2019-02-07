Mansur Yavaş'tan flaş sözler: Referandum yapacağım

CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, Kızılay hakkında açıklamalarda bulundu.

Mansur Yavaş, taksilerin girişinin yasaklanması gibi bir durumun söz konusu olmayacağını belirterek, "Referandum yapıp eğer Ankaralı isterse Kızılay'ı açık hava AVM'si yapalım Cumartesi ve Pazar ama esnaf, vatandaş istemezse böyle bir uygulama olmayacak. Ben de yeteri kadar dünyayı gezdim, en az Özhaseki kadar da dünyayı biliyorum." dedi.