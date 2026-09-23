Mansur Yavaş'tan CHP'yi sarsan istifa açıklaması! Parti içinde ipin kopmasına neden olan o sözleri anlattı

CHP'den ayrılarak yoluna bağımsız devam edeceğini açıklayan Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın istifasının ardından kararının arka planına ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Gazeteci Gürbüz Evren, Independent Türkçe'de yayımlanan yazısında Yavaş'la yaptığı görüşmede kendisine aktarılanları paylaştı.

"BUGÜNKÜ SÖZLERDEN SONRA ARTIK 1 DAKİKA DURAMAYACAĞIMA KARAR VERDİM"

Evren'in aktardığına göre Yavaş, CHP'den ayrılma düşüncesinin daha önce gündeminde olmadığını söyledi. Yavaş, "Gürbüz Bey, aslında CHP'den ayrılma gibi bir niyetim yoktu. Ama bugünkü sert ve üstenci sözlerden sonra artık 1 dakika duramayacağıma ve istifa zamanının geldiğine karar verdim, bundan sonra kalmam doğru olmazdı" ifadelerini kullandı.

Ankara'daki ilçe belediye başkanlarının CHP'den ayrılmasıyla ilgili de değerlendirmede bulunan Yavaş, "100 ya da daha fazla belediye CHP'de kalsa iyi olmaz mı? Bu tartışmaların yaşanmasını, yapılmasını ben istemedim. İstifaların sorumlusu da olamam" dedi.

"İSTİFAMIN CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİYLE HİÇBİR İLGİSİ YOK"

Yavaş'ın CHP'den ayrılmasının ardından kararının cumhurbaşkanlığı adaylığıyla bağlantılı olduğu yönünde yorumlar da yapıldı. Evren'in bu değerlendirmeyi aktarması üzerine Yavaş, istifasının cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgisi olmadığını söyledi. Yavaş, "Medyada her şeyi benim cumhurbaşkanlığı adaylığına bağlayanlar var. Bu istifa kararının Cumhurbaşkanlığı seçimiyle hiçbir ilgisi yok. Medyada söylenenleri şaşkınlıkla izliyorum" ifadelerini kullandı.

MÜSLİM SARI NE DEMİŞTİ?

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, 9 Eylül'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir görüşme gerçekleştirmişti. Görüşmeyle ilgili gazeteci Deniz Zeyrek'e konuşan Yavaş, "Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşmem öncesinde hem Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun hem de Sayın Özgür Özel’in bilgisi vardı" demişti.

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, bugün yaptığı açıklamada Yavaş'ın bu ifadelerini eleştirerek şunları söylemişti: "Cumhuriyet Halk Partisi’nin kurumsal kimliği hepimizin üstündedir, hepimizin önündedir. Hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi’nden üstün değildir ve kendisini Cumhuriyet Halk Partisi’nden üstün görmemelidir. Önümüzdeki süreçte parti aidiyetiyle ilgili faaliyetler ve etkinlikler olduğunda, bütün belediye başkanlarımızın buna katılmasını ve uymasını bekleriz. Bir belediye başkanımız bir işlem yaparken, kendi genel başkanı dışında başka bir partinin genel başkanına da bilgi verdiğini söyleyemez. Bunu diyemez."

8 BELEDİYE BAŞKANI DAHA İSTİFA ETTİ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın CHP üyeliğinden istifasının ardından ilçe belediye başkanlarından istifalar art arda geldi.

Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç, Güdül Belediye Başkanı Mehmet Doğanay, Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, Ayaş Belediye Başkanı İzzet Demircioğlu, Şereflikoçhisar Belediye Başkanı Mustafa Koçak, Elmadağ Belediye Başkanı Adem Barış Aşkın, Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap ve Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör CHP'den istifa ettiğini duyurdu.