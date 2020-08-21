Mansur Yavaş'tan çarpıcı doğalgaz paylaşımı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin merakla beklediği müjdeyi kamoyu ile paylaştı. Türkiye, Karadeniz’de 320 milyar metreküp doğalgaz buldu.

Tarihi gelişme birçok siyasi tarafından destek gördü. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da müjdeye ilişkin çarpıcı bir paylaşım yaptı.

Mansur Yavaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye’nin doğalgaz keşfinin önemli bir adım olduğunu belirterek, "Fatih Sondaj Gemimizin Karadeniz'de gerçekleştirdiği 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfinin milletimiz ve ülkemiz adına hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.Ülkemizin enerji alanında attığı bu önemli adım hepimiz için bir gurur kaynağıdır” dedi.

Ekrem İmamoğlu açıklama yaptı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise Fatih Sondaj Gemisi çalışanlarına teşekkür ederek, “Ülkemizin refah gücünün artmasını diliyorum” dedi.