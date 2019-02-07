Mansur Yavaş'tan anket açıklaması!

İYİ Parti ve CHP iş birliğinin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, CNN TÜRK'te yayımlanan 40 programında Buket Aydın'ın sorularını yanıtladı. Anketlere ilişkin de değerlendirmede bulunan Yavaş, "Ben anket yaptırmadım açıkçası. Ben anketi sokakta görüyorum" şeklinde konuştu.

Yavaş'ın açıklamaları şöyle:

"Ben anket yaptırmadım açıkçası. Ben anketi sokakta görüyorum. Doğrusunu söyleyeyim. Çünkü vatandaşın karşısına gittiğim zaman, vatandaşta şöyle bir intiba var. “Geçen dönemden kalma sanki emareti geri verelim. Geçen dönem Mansur Yavaş’a bir haksızlık kaldı” gibi düşünüyorlar. Bunu da toplumun her kesiminde, hem ekonomik açıdan hem de semtlere yaydığınız zaman, ilçelere yaydığınız zaman buralarda açık açık görüyorum. Ben henüz anket yaptırmadım ve Mansur Yavaş’ın anketi diye bir şey hiç yayınlanmadı. Genellikle şöyle anketler yayınlandı. Hükümete yakın anketçinin yaptığı ankete göre diyerek anketler yayınlandı. Dolayısıyla ben sadece vatandaşta gördüğüm ilgiye göre konuşabilirim şu anda. Adaylarımız yeni belli oluyor. İlçe adaylarımız belli olduktan sonra mutlaka yaptıracağız."



