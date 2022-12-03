Mansur Yavaş'ın sözü fos çıktı! Tabela var park yok

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın bir vaadi daha fos çıktı. Mansur Yavaş geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak şu ifadeleri kullandı:

"Yeşilin Başkenti" projeleri kapsamında 130 bin metrekarelik yeni bir parkımızı daha Ankara'mıza kazandırıyoruz. İhalesi tamamlanan ve içerisinde kreş, bisiklet yolları ve kaykay parkurunun da yer alacağı Lodumlu Mahallesindeki parkı Ekim ayında tamamlamayı planlıyoruz."

Ancak Mansur Yavaş'ın bu vaadi de her zaman olduğu gibi yine lafta kaldı.

AK Parti Altındağ Belediye Meclis Üyesi Sinan Burhan, Mansur Yavaş'ın tabela belediyeciliği yaptığını söyledi.

Sosyal medya hesabından bir video paylaşan Sinan Burhan, "Sevgili Ankaralılar Mansur bey bu ekim ayında bu park bitecek dedi. Allah için söyleyin bu park bitmiş mi? Bu park hani ekimde bitecekti. Tabela var park yok. Şurada 2 tane işçiyle bu park biter mi? Bu park seçimden önce bitmez. Sadece tabela ve algı belediyeciliği ile bu iş olmaz" diye konuştu.

"Tabela çok güzel ama park yok. İşte Mansur beyin belediyeciliği bu. Tabela var iş yok. Tabela var park yok. Mansur bey bu kış bu parkı bitiremez" diyen Sinan Burhan, Mansur Yavaş'ın halka verdiği hiçbir vaadini yerine getirmediğini ifade etti.