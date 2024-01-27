Mansur Yavaş'ın metro vaadi de tutmadı! 4 yıldır bitmeyen proje...

CHP yönetimindeki belediyelerde hizmet yetersizliği vatandaşın çilesi haline geldi.

Özellikle büyükşehirlerde kronikleşen sorunlara çözüm bulunamaması büyük tepki çeken konular arasında.

Bunların başında ise hiç şüphesiz ulaşım geliyor.

Başkentte ulaşım sorunu

Ankara, İzmir ve İstanbul'da 2019 yerel seçim sürecinde verilen sözlerin birçoğu yerine getirilmedi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Şimdilerde yeni bir seçime gidilirken, bu vaatler yeniden gündeme gelmeye başladı.

Mansur Yavaş yönetimindeki Ankara'da zamlar, ulaşım ve alt yapı sorunları baş göstermeye devam ediyor.

"4 yıl bitmeden Ankara halkına hizmete sunacağız"

Yavaş, seçim sürecinde katıldığı bir canlı yayında şu ifadeleri kullandı:

"Sadece havaalanı değil aşağı yukarı 1 milyar 800 milyon dolarlık bir proje. 60 kilometreye yakın metroyu bitireceğiz. 9-10 ay gibi sürede keşfini ve projesini hazırlıyoruz. Daha sonra bir ihale yapıp 4 yıl bitmeden Ankara halkına hizmete sunacağız."

Bir söz daha tutulmadı

Bu sözlerin ardından başkentte bir metro çalışması daha sonuçlanmadı.

Seçim arifesinde hatırlanan bu vaatle, Ankara halkına verilen sözlerden birinin daha yerine getirilmediği görüldü.