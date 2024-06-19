Mansur Yavaş'a yakın hesaptan Ekrem İmamoğlu'na 'milli maç' göndermesi! 'Özel uçak tutup tribünde maçı izlemek yerine...'
Mansur Yavaş'ın icraatlarını aktaran Ankara Yazıyor adlı sosyal medya hesabı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldı.
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu özel uçakla Almanya'ya giderek Türkiye-Gürcistan milli maçını tribünden izledi.
Ankara Yazıyor adlı X hesabı, İmamoğlu’na Mansur Yavaş'ın fotoğrafıyla göndermede bulundu.
Hesaptan paylaşılan fotoğrafa, “Özel uçak tutup tribünde maçı izlemek yerine, AOÇ'de ailem dediği Ankara halkıyla beraber izledi maçını.” mesajı eklendi.