Mansur Yavaş'a sert sözler! 'Ev kölesi olmuştur!'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a eleştirilerde bulundu. Akşener, Yavaş için "O artık CHP Genel Merkezi'nin ev kölesi olmuştur. O nedenle de İYİ Parti'ye gelince aslan kesilen bu arkadaşımızın mevzubahis CHP olduğunda dün olduğu gibi bugün de munis ve itaatkar bir tutum sergilemesi fevkalade doğaldır." dedi.

Keçiören'de düzenlenen iftar programında vatandaşlarla bir araya gelen İYİ Parti Genel Başlanı Meral Akşener, tüm ifiralara, ihanetlere rağmen Türkiye'nin her yerinde kendi adaylarıyla seçime gireceklerini söyledi. Konuşmasının devamında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a eleştirilerde bulunan Akşener, 2019 yılında Yavaş2ı CHP'den yeniden aday olabilmesi için desteklediklerini hatırlatıı. "Bir yerde haksızlık gördüğümüz vakit kim olduğuna bakmaksızın hakkı savunanlar, haksızlığa uğrayanların yanında kaya gibi duranlardan olduk. O nedenle biz 2019 yılında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş istifayı bastığı CHP'den yeniden aday olması engellendiğinde yanında biz vardık." diyen Akşener, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhit Böcek'e hasta olduğunda, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na hapis cezası aldığında destek olduklarını söyledi. İYİ Parti'nin desteklediği bazı isimlerin kendilerine sırtını döndüğünü anlatan Akşener, Bir zamanlar haksızlığa uğradıklarında yanına koştuğumuz dünün mağdurları maalesef bugünün zorbaları oldular. Biz onlardan saygı bekledik, onlar bizi parya gördü. Biz onlardan ahlak bekledik. Onlar bize her türlü ahlaksızlığı yaptı." ifadelerini kullandı.

Akşener ayrıca "CHP'nin belediye kaynaklarıyla seçim finanse etmesini de bir büyükşehrin seçim bütçesinin 500 milyon lira olmasını da bir ilçe belediyesinin 250 milyon lira harcamasını da elbette eleştireceğiz, eleştiriyoruz." dedi.

MANSUR YAVAŞ'I KÖLEYE BENZETTİ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın bir televizyon programında sarf ettiği sözleri eleştiren Meral Akşener, "İzleyince vallahi şaşırdım, böyle bir ahlaksızlıkla böbürlenen bu şuursuzluğa şaşırdım. Bundan daha 12 ay önce görmek isteyip de maalesef göremediğimiz bu cürete, bu öz güvene, bu cesarete şaşırdım." dedi. Malcolm X'in "Tarihte iki tür köle vardır, bunlardan biri ev kölesidir, diğeri de tarla kölesidir" sözünü hatırlatan Akşener, "Ev kölesi, efendisine yakın yaşayan köledir. Efendisinin evinde çatı arasında veya bodrumda yaşar. Efendisi gibi giyinir, efendisinin kullanılmış giysilerini giyer, efendisinden artan yemekleri yer, efendisini efendisinden daha çok sever." ifadelerini kullandı. Quentin Tarantino'nun Django filmine de atıf yapan Meral Akşener, burada ev kölesi konumundaki Stephen'i örnek gösterdi. Stephen'in diğer köleleri aşağılayan, kraldan fazla kralcı olan halinin Mansur Yavaş'a benzediğini ifade eden Akşener, "İşte bugün geldiğimiz noktada Mansur Yavaş da tam olarak budur. O artık CHP Genel Merkezi'nin ev kölesi olmuştur. O nedenle de İYİ Parti'ye gelince aslan kesilen bu arkadaşımız, mevzubahis CHP olduğunda dün olduğu gibi bugün de munis ve itaatkar bir tutum sergilemesi fevkalade doğaldır." dedi.