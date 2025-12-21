Mansur Yavaş’a imar kıskacı! Yargıyı hiçe saydılar, Bakanlık soruşturma izni verdi

Bakanlığın 21 Ekim 2025 tarihli kararına göre; söz konusu alanda geçmişte yürürlükte olan imar planları, açılan davalar sonucunda idari yargı tarafından hukuka aykırı bulunarak iptal edildi. Mahkemeler, plan değişikliklerinin şehircilik ilkelerine ve kamu yararına uygun olmadığını, bu değişiklikleri zorunlu kılan somut ve teknik gerekçelerin ortaya konulmadığını açıkça hükme bağladı.

“GERİ DÖNÜN” DENİLDİ, YARGI KARARI UYGULANMADI

İptal kararlarının ardından belediyenin, yargı hükümlerine uygun işlem tesis etmesi gerekirken, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin bu yükümlülüğü yerine getirmediği tespit edildi. İçişleri Bakanlığı kararında, mahkeme hükümlerinin gereği gibi uygulanmadığı, aksine yeni meclis kararlarıyla farklı düzenlemeler yapıldığı vurgulandı. Sürecin, “yargı kararları uygulanıyormuş gibi gösterilerek fiili sonuçlarının ortadan kaldırılması” şeklinde işletildiği belirtildi.

MECLİS KARARI ALINDI, YAVAŞ VETO ETTİ

Yargı kararları doğrultusunda Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, 9 Haziran 2022’de önceki yapılaşma koşullarına dönülmesini kabul eden bir karar aldı. Ancak bu karar, Mansur Yavaş tarafından veto edilerek yeniden görüşülmek üzere meclise iade edildi. Veto sonrası dosyanın belediye birimlerine gönderildiği, bu aşamada da mahkeme kararlarının bir kez daha uygulanmadığı belirlendi.

SÜREKLİ İHMAL, SÜREKLİ MAĞDURİYET

Bakanlık kararında, görevi kötüye kullanma suçunun tek seferlik değil, süreklilik gösteren ihmal ve gecikmelerle de işlenebileceğine dikkat çekildi. Yargı kararlarının uzun süre yerine getirilmemesinin, şikâyetçinin mağduriyetine yol açtığı ifade edildi.

Bu kapsamda Mansur Yavaş ile birlikte mecliste oy kullanan 38 meclis üyesi hakkında soruşturma yapılmasına izin verildi. Yargıyı tanımayan imar hamlelerinin hesabı, artık hukuk önünde sorulacak.