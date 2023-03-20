Mansur Yavaş’a çok büyük şok! Bunu hiç ama hiç beklemiyordu! Buyrun buradan yakın

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, "Kılıçdaroğlu suskun ama diğer liderler tepkili. Akşener dışında Mansur Yavaş’a destek yok. O nedenle Millet İttifakı’nda bazı partiler Mansur Yavaş’a randevu vermeyebilirler" yorumunu yaptı.

Selvi, cumhurbaşkanı yardımcısı adayı olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın “Birkaç gün vaktimiz olsaydı şunu önerecektik, ‘Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak beni ve Ekrem Başkan’ı ilan edin, Sayın Genel Başkanlarımız milletvekili olsun ve partilerinin başında olsunlar’ diyecektik. Kendi grupların başında olmasının daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. Bu benim fikrim. Bunu sayın genel başkanlarla konuşacağım ama takdir masanın" sözlerini köşesine taşıdı.

Selvi, "Kılıçdaroğlu suskun ama diğer liderler tepkili. Akşener dışında Mansur Yavaş’a destek yok. O nedenle Millet İttifakı’nda bazı partiler Mansur Yavaş’a randevu vermeyebilirler" yorumunu yaptı.

Selvi, bazı partilerin görüşleri olarak şunları aktardı:

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"6 Mart’ta yayınlanan Mutabakat Metni’nin altında 6 liderin imzası var. Mansur Yavaş dahil olmak üzere herkesin mutabakata uygun hareket etmesi gerekiyor. - Millet İttifakı 6 parti tarafından oluşturuldu. Masa’da 6 lider karar alıyor. Mansur Yavaş’ın ismini Masa’ya bir lider getirdi. Mansur Yavaş 7’nci lider gibi hareket edemez, Masa’ya öneri getiremez. Masa’ya öneriyi ancak Kılıçdaroğlu üzerinden getirebilir. - Parti liderlerinin milletvekili olması teklifini masaya getirecek olan yine liderlerdir, Mansur Yavaş masaya teklif getiremez. - Kısaca 1+2+5 olarak formüle ettiğimiz, Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayı, İmamoğlu ve Yavaş cumhurbaşkanı yardımcıları artı 5 lider de cumhurbaşkanı yardımcısı olarak tanımlanan model, 6 liderin mutabakatı ile kararlaştırıldı, değiştirilemez, diyorlar."