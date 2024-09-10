Mansur Yavaş’a CHP içinden kumpas kurulmuştu! Abdulkadir Selvi, o "fitneci"nin peşine düştü! Çok ama çok şaşıracaksınız

Abdulkadir Selvi, CHP'nin parti programının görüşüldüğü "İkinci Yüzyıl Değişim Kurultayı"nın ikinci gününde, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın “Fitne ateşine odun atılıyor” sözlerini değerlendirdiği yazısında “Şimdi geliyor on puanlık uzmanlık sorusu, fitneci kim?” sorusunu gündeme getirdi.

CHP Tüzük Kurultayı programında konuşma yapacağı bilgisinin kendisine 1 saat önce verildiğini söyleyen Yavaş, "Ben de Ekrem Başkanımın güzel konuşması gibi sizlere bir konuşma yapmak isterdim. Hazır bir şekilde ama maalesef bana 1 saat önce telefonla bildirdiler" demişti. Yavaş’ın “Kurumsal bir partide eğer iki belediye başkanı konuşturuluyorsa, şöyle bir sorun vardır. Aylardır yakılan fitne ateşine, Ekrem mi Mansur mu, ki şiddetli bir şekilde karşı çıkıyoruz. Biz 14 tane belediye başkanıyız. Sadece ikisini konuşturursanız maalesef biz de fitne ateşine odun atmış oluyoruz” uyarısı dikkatleri çekmişti.

Hürriyet yazarı Selvi, CHP kurultayının daha coşkulu geçmesini beklediğini ancak parti içinde bir gerginlik olduğunu hissettiğini yazdığı yazısında, eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılım göstermemesine dikkati çekti. Kumpas kurulduğunu ileri sürdüğü Mansur Yavaş’ın “fitne ateşi” açıklamalarına da işaret eden Selvi, şunları kaydetti:

“CHP’nin cumhurbaşkanı adayı kim olsun diye bir plan hazırlanmış. İmamoğlu dillere destan bir konuşma yapacak, Mansur Yavaş ise çok yetersiz kalacak. Böylece CHP’lilere ikisi arasındaki farkı kıyaslayın; Ekrem İmamoğlu cumhurbaşkanı adayı olursa kazanırız, Mansur Yavaş bu işi kıvıramaz diye mesaj verilmiş olacak. Mansur Yavaş fitne ateşi dedi ama işin özü Mansur Yavaş’a bir kumpas kurulmuş. Şimdi geliyor on puanlık uzmanlık sorusu, fitneci kim?”

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