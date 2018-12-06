Mansur Yavaş: Zaman CHP ve İYİ Parti'nin aleyhine işliyor

CHP ve İYİ Parti'nin ortak Ankara Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olması beklenen Mansur Yavaş, "Benim bir kararsızlığım yok. İki siyasi parti ittifak yaparsa adayım” dedi. “Adaylık konusunda bir an önce karar verilmesini bekliyorum" ifadesini kullanan Yavaş, "Sürecin uzaması iki siyasi parti için de şahsım açısından da yıpratıcı olmaya başladı” diye sitem etti.

"Zaman CHP ve İP'in aleyhine işliyor"

CHP 1994 yılında yapılan seçimi bölündüğü için kaybettiğini savunan Mansur Yavaş, "Adaylar egolarını yenemedi. Biz, ‘birleşelim kazanalım’ istiyoruz. Ama buna da karşı çıkıyorlar. Zaman giderek iki siyasi partinin aleyhine işliyor. Gecikme olmamalı."

Anket iddiası

"Parti yönetimlerinin elinde anketler var" diyen Mansur Yavaş şöyle devam etti: "Anketlere göre kim kazanacaksa o aday yapılmalı. Ben önde çıkmıyorsam tabii ki beni de yapmasınlar. En yakın rakibimin 12 puan önünde olduğumu anket şirketi yöneticileri televizyonlarda açıklıyor.”

"İYİ Parti iddialarını yalanladı"

Sözcü’den Saygı Öztürk’e konuşan Yavaş, CHP’den seçilip İYİ Parti’ye geçeceği iddialarını yalanlarken, "2014’te yerel seçimlerde de böyle oldu. CHP muhalifleri adaylığım üzerinden Kılıçdaroğlu’nu da beni de hırpaladı. Sonunda destekte geç kaldılar. Bu kez de hiç değilse bekleyip karar versinler." dedi.