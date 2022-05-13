Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun hayalleri suya düştü! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan üstü kapalı mesaj

2023 yılında yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçimleri için erken seçim çığırtkanlığı yapan Millet İttifakı, ortaya bir aday koyamıyor.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 'Zillet İttifakı' olarak nitelendirdiği oluşumun içerisinde yer alan CHP'de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, konuyla ilgili açıklama yaptı.

Kendisi gibi adaylık için ismi geçen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a üstü kapalı mesaj veren Kılıçdaroğlu, "Belediye başkanlarımızın işlerine kilitlenmeleri gerekiyor. Seçildikleri dönemin sonuna kadar görevlerini sürdürmeliler. Halka verdikleri taahhütleri yerine getirmeleri gerekir. Ben 11 büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanlarımızı çok başarılı buluyorum" dedi.