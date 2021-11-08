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Siyaset Mansur Yavaş neye uğradığını şaşırdı! "Demirtaş’ın eşine sahip çıktınız ancak şehit bacısına..."
Siyaset

Mansur Yavaş neye uğradığını şaşırdı! "Demirtaş’ın eşine sahip çıktınız ancak şehit bacısına..."

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Üyesi Sinan Birhan, meclis toplantısında konuşma yaparak Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a İYİ Parti Grup Başkan Vekili Lütfü Türkkan’ın söylemlerine karşı tepki göstermemesinden dolayı sert bir şekilde tepkisini dile getirdi. Belediye Meclisi Üyesi Burhan “Terör örgütü lideri Selahattin Demirtaş’ın eşine sahip çıktınız ancak şehit ailesinin bacısına sessiz kaldınız” diyerek kınamaya davet etti.

Yeniakit Publisher
2021-11-08 23:28:00 -

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Sinan Burhan, Ankara Büyükşehir Belediye Meclis toplantılarında söz alarak konuşma yaptı.

Meclis Üyesi Sinan Burhan'dan tepki

Belediye Meclis toplantısında söz alan Burhan; HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın eşine karşı yapılan söylemler karşısında açıklama yapması ve Bingöl’deki şehidimizin ailesine karşı İYİ Parti Grup Başkan Vekili Lütfü Türkkan’ın söylemlerine karşı sessiz kalmasından dolayı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a sert bir şekilde tepki gösterdi.

Belediye Meclis Üyesi Burhan, Mansur Yavaş’a “Sayın Yavaş; terör örgütü lideri Selahattin Demirtaş’ın eşine sahip çıktınız ancak Bingöl’de şehit ailesinin bacısına sahip çıkmadınız" ifadeleriyle iki satırlık twit atmadığını ifade etti.

Burhan: Siz nasıl bir Türk milliyetçisisiniz

Burhan ayrıca "Sizin bu sessizliğiniz şehitlerimizin, Rahmetli Alpaslan Türkeş’in, Muhsin Yazıcıoğlu’nun kemiklerini sızlatmıştır, siz nasıl bir Türk milliyetçisisiniz sessiz kalıyorsunuz!" dedi.

Burhan "Başak Demirtaş’a ilk gün sahip çıktınız ama Şehit bacısına küfür eden Lütfü Türkkan’a neden sesini çıkmadı?” diyerek kınamaya davet etti.

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