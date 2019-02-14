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Mansur Yavaş konuştukça batıyor

CHP-İP ittifakı tarafından Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı gösterilen Mansur Yavaş, gaf üstüne gaf yapmaya devam ediyor. Bir grup işadamıyla bir araya gelen Mansur Yavaş’ın toplantıya geç kalma sebebini açıklarken, “Tam yola çıkarken Meral Hanım aradı. CHP ve İyi Parti mensuplarını bir araya getirmekte zorlanıyoruz. İttifakta krizler devam ediyor” demesi, ittifaktaki çatlağın itirafı olarak yorumlandı.

14 Şubat 2019 Perşembe 09:46

 Yeni Akit  Ankara 

CHP-İP ittifakının adayı olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı gösterilen Mansur Yavaş, seçimlerin yaklaşmasının da etkisiyle, konuştukça batıyor. Önceki akşam TÜGİAD Ankara Şubesi’nde bir grup işadamı ile bir araya gelen CHP Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş gaf üstüne gaf yaptı. Beypazarı’nda Belediye Başkanlığı döneminde Milli Eğitim Bakanlığı’na ait bir okulu nasıl çaldığını anlatan Yavaş, “Milli Eğitim Bakanlığı’ndan bir okulu istedim. Bakanlık da böyle bir uygulamalarının olmadığını söyledi. Bu cevaba istinaden imar planında düzenleme yaparak okulu ve arazisini belediyeye kattım” diyerek imar planıyla oynayarak hile yaptığını açıkça ifade etti. Mansur Yavaş’ın işadamları önünde “çaldım” ifadesini kullanması şaşkınlığa neden oldu.

Yavaş: İttifakta çatlak var

Yavaş’ın gafı ve itirafı bununla da bitmedi. Programa gecikmeli katılması nedeniyle salonda bulunanlara açıklama yapmak isteyen Yavaş’ın, “Kusura bakmayın. İttifakın İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener Hanım aradı. ‘Acil bir görüşme yapmamız gerekir’ dedi. Ben de oraya gitmek zorunda kaldım. Maalesef ittifakta uyum yok. CHP ve İyi Parti mensuplarını bir araya getirmekte zorlanıyoruz. Sorunları henüz aşamadık” şeklinde konuşması da, ittifaktaki çatlağın itirafı olarak yorumlandı.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 09:46
  1. CHP-İP ittifakı
  2. Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş
  3. TÜGİAD Ankara Şubesi
  4. CHP Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş
  5. Beypazarı
  6. Milli Eğitim Bakanlığı
  7. Belediye Başkanlığı
  8. imar planı
  9. Mansur Yavaş
  10. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener
  11. CHP
  12. İyi Parti

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  • Halit Halit 1 sa önce
    İnşaallahbirbirinizden bulursunuz hainler

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