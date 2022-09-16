Mansur Yavaş, Kılıçdaroğlu'nu mu kastetti? "Maalesef bu savaşın Adapazarı’nda olduğunu sanıyorlar"
Sinan Burhan “Mansur Yavaş Ankara Polatlı’daki konuşmasında "Sakarya Meydan Muharebesi’nin Adapazarı’nda olduğunu zannedenler var" dedi. Sayın Yavaş kimi kastediyor?" diye sordu.
Geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Sakarya’da yaptığı gaf sonrası Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Sinan Burhan, ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın yaptığı açıklamayı gündeme getirdi.
Sinan Burhan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın sözlerini hatırlatarak, “Sayın Yavaş, Sakarya Meydan Muharebesi’nin Adapazarı’nda olduğunu zanneden kim?" diye sordu.
Burhan, “Siz kimi kastettiniz? CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile bu konuyu konuştunuz mu?” diye sordu.
"Maalesef bu savaşın Adapazarı’nda olduğunu sanıyorlar"
Sakarya Zaferi’nin 101. Yılında Polatlı’daki 12. Grup Şehitliği’nde düzenlenen programda konuşan Mansur Yavaş, “Sakarya Meydan Muharebesi dendiği zaman maalesef bu savaşın Adapazarı’nda olduğunu sanıyorlar” sözleriyle dikkat çekmişti.