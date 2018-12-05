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Mansur Yavaş istifa mı edecek? 'CHP'den seçilirse İYİ Parti...'

CHP'nin Ankara'dan aday göstereceği iddia edilen Mansur Yavaş'ın seçilmesi halinde İYİ Parti'ye geçeceği iddia edildi.

05 Aralık 2018 Çarşamba 12:57
Mansur Yavaş istifa mı edecek? 'CHP'den seçilirse İYİ Parti...'

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için ismi geçen Mansur Yavaş ile ilgili "CHP'den seçilirse İYİ Parti'ye geçecek" iddiası ortaya atıldı.

Gazeteci Deniz Zeyrek CHP-İYİ Parti ittifakıyla ilgili flaş bir iddiada bulundu.

Çok konuşulacak iddia

Gazeteci Deniz Zeyrek, bugün kaleme aldığı "Ankara İYİ Parti'ye mi kalacak?" başlıklı yazısında Mansur Yavaş ile ilgili önemli bir iddiaya yer verdi. İşte Zeyrek'in yazısının ilgili o bölümü: Mersin'de dün İYİ Parti rozeti takıp aday olan mevcut belediye başkanı Burhanettin Kocamaz iddialı. CHP aday çıkarır, oyları bölerse bu Cumhur İttifakı'na yarayabilir. Ancak görüşmelerde bu yönde bir durum ortaya çıkmış. Peki CHP İstanbul ve Ankara'da İYİ Parti'den destek isteyip karşılığında hiç işbirliği yapmayacak mı? Yanıt ilginç: “Verecek ama Mersin'de değil de Ankara'da verebilir.” Şaşırtıcı bir yanıt. Bu, CHP'nin Başkent'te aday göstermemesi ve Mansur Yavaş'ın İYİ Parti adayı olarak seçime katılması ihtimalinin arttığını gösteriyor. Başka bir ihtimal de Yavaş'ın CHP adayı olup, kazanırsa İYİ Parti'ye geçmesi.

 

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 12:57
  1. İstanbul
  2. Mersin
  3. Ankara
  4. CHP
  5. İYİ Parti
  6. Mansur Yavaş

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