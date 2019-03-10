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"Mansur Yavaş iş adamı Necmettin Kesgin'i tehdit etti" iddiası

Millet İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Adayı Mansur Yavaş'ın iş adamı Necmettin Kesgin'i tehdit ettiği ortaya çıktı.

10 Mart 2019 Pazar 13:36
"Mansur Yavaş iş adamı Necmettin Kesgin'i tehdit etti" iddiası

CHP-HDP-İyi Parti ve Saadet Partisi'nin kurmuş olduğu 'Millet İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Adayı Mansur Yavaş'ın iş adamı Necmettin Kesgin adına 600 bin dolarlık sahte senet düzenlediği ortaya çıkmıştı. Bu sahtekarlığın mahkemece onaylanmasının ardından Yavaş, 500 bin TL tazminat (kötü niyet) ödemeye mahkum etti. Öte yandan Mansur Yavaş'ın iş adamı Necmettin Kesgin'i tehdit ettiği ortaya çıktı. 

İşte tehdit mesajları

Türkiye'nin gündemine oturan sahte senet skandalında gün geçtikçe yeni belgeler gün yüzüne çıkıyor. SAMAŞ adlı şirketin Kayseri Şeker'den alacağını tahsil etmek için devreye girerek 600 bin dolarlık sahte senedi tahsil etmek isterken suçüstü yakalanan Yavaş'ın, parayı tahsil etmeye kalkıştığı işadamı Necmettin Kesgin'i hakaretlerle tehdit ettiği ortaya çıktı. Yavaş'ın Kesgin'e 0530970.... numaralı cep telefonundan, küfürlü hakaretli SMS'ler attığı tespit edildi. O mesajlarda Yavaş, Kesgin'e "Seni kodese attırmazsam bu mesleği bırakırım" diyor.

İşte o mesajlardan bazıları:

8 Ağustos 2014 03.11: Sabahtan getir paramı r> 17.10: Daha ne bekliyorsun.

Ödemeyi geciktirdiğin her günün maliyeti var unutma. Ben kimsede paramı bırakmam.

20 Şubat 2015 11.43: Seninle uğraşacağım.

14.54: Hem de hapis yatacaksın.

17.25: Bu hafta tutuklanmazsan ben bu mesleği bırakırım.

21 Temmuz 2015 04.32: Yedirmem sana... Söke söke alacağım...

11 Eylül 2015 22.59: Anandan emdiğin süt burnundan gelecek. Sen daha beni tanımamışsın. Seni içeri attırıp sürüm sürüm süründürmezsem, bana da Mansur demesinler.

(Sabah)

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Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 13:36
  1. Kayseri
  2. Ankara
  3. Mansur Yavaş
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