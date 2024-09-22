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Siyaset Mansur Yavaş-İmamoğlu kavgası CHP’de istifa getirdi!
Siyaset

Mansur Yavaş-İmamoğlu kavgası CHP’de istifa getirdi!

Yeniakit Publisher
2024-09-22 20:13:00 -
Mansur Yavaş-İmamoğlu kavgası CHP’de istifa getirdi!

CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'a yakınlığı ile bilinen CHP Ankara Milletvekili Yüksel Arslan’ın, Ekrem İmamoğlu'nu hedef alarak "Mustafa Kemal'in askeri değil, proje çocuk" ifadeleri istifa getirdi. Arslan, pazartesi ABB’deki görevinden ayrılacağını açıkladı.

CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu arasındaki kriz her geçen gün daha da kızışıyor.

Mansur Yavaş ile ekrem İmamoğlu arasındaki krize Yavaş cephesi de dahil oldu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın 2023 seçimlerine kadar özel kalemliğini yapan Yüksel Arslan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İmamoğlu'nu hedef alarak, "Terör örgütleriyle, etnik bölücülerle, vatan hainleriyle aynı kareye girenlerin, Atatürk'ün aziz hatırasına ve mücadelesine ihanet ettiği gün gibi ortada." ifadelerini kullandı.

Bu sözler CHP içinde tepki çeken ve ‘Mansur Yavaş’ın bilgisi dahilinde paylaşıldı’ iddialarına neden olurken CHP’li Yüksel Arslan’dan paylaşımıyla ilgili bir açıklama geldi.

“Pazartesi istifa edeceğim”

Gazeteci Gürkan Hacır’a İmamoğlu’nu hedef aldığı açıklamasıyla ilgili konuşan CHP Ankara Milletvekili Yüksel Arslan, “Bu tweetten Mansur beyin kesinlikle haberi yok. Ben İmamoğlu’nu kastetmedim. Ama öyle anlaşıldığını görüyorum. Ben Mansur ağabeye asla zarar vermeyi düşünmem. Ama görünen o ki istemeden de olsa zarar veriyorum. Bu yüzden pazartesi sabahı Aski Spor Kulübü Başkanlığı’ndan da ayrılacağım.” dedi.

 

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