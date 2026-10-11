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4 Büyüklerin kalecileri arasında... Oranlar değişti birinci değişmedi: Onana

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4 Büyüklerin kalecileri arasında... Oranlar değişti birinci değişmedi: Onana

4 Büyüklerin kalecileri arasında... Oranlar değişti birinci değişmedi: Onana

#1
Foto - 4 Büyüklerin kalecileri arasında... Oranlar değişti birinci değişmedi: Onana

Süper Lig'de şu ana kadar Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un kalecilerinin kurtarış yüzdeleri şöyle:

#2
Foto - 4 Büyüklerin kalecileri arasında... Oranlar değişti birinci değişmedi: Onana

Onana (Trabzonspor): ? Ederson (Fenerbahçe): ? Nübel (Beşiktaş): Y (Bugün Kocaelispor maçı var) Uğurcan Çakır (Galatasaray): S

#3
Foto - 4 Büyüklerin kalecileri arasında... Oranlar değişti birinci değişmedi: Onana

Trabzonspor kalecisi Andre Onana bir süredir bu kulvarda zirvede bulunuyor. Her hafta kurtarış yüzdelerinde değişiklikler görülse de sıralamada henüz bir farklılık yok. Bu sezon çok iyi performanslar sergileyen Fenerbahçeli Ederson ise kelimenin tam anlamıyla Onana'nın ensesinde...

#4
Foto - 4 Büyüklerin kalecileri arasında... Oranlar değişti birinci değişmedi: Onana

4 Büyük takımın kalecisinin şu ana kadar yedikleri gol sayısı (Süper Lig):

#5
Foto - 4 Büyüklerin kalecileri arasında... Oranlar değişti birinci değişmedi: Onana

Andre Onana: 7 maç-5 gol Ederson: 6 maç-4 gol Nübel: 6 maç-7 gol (Bugün Kocaelispor maçı var) Uğurcan Çakır: 6 maç-9 gol

#6
Foto - 4 Büyüklerin kalecileri arasında... Oranlar değişti birinci değişmedi: Onana

Şampiyonluk yarışında kalecilerin gösterecekleri performanslar, takımları adına belirleyici faktörlerden biri olacak.

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