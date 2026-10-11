4 Büyüklerin kalecileri arasında... Oranlar değişti birinci değişmedi: Onana

Trabzonspor kalecisi Andre Onana bir süredir bu kulvarda zirvede bulunuyor. Her hafta kurtarış yüzdelerinde değişiklikler görülse de sıralamada henüz bir farklılık yok. Bu sezon çok iyi performanslar sergileyen Fenerbahçeli Ederson ise kelimenin tam anlamıyla Onana'nın ensesinde...