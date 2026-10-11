4 Büyüklerin kalecileri arasında... Oranlar değişti birinci değişmedi: Onana
4 Büyüklerin kalecileri arasında... Oranlar değişti birinci değişmedi: Onana
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4 Büyüklerin kalecileri arasında... Oranlar değişti birinci değişmedi: Onana
Süper Lig'de şu ana kadar Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un kalecilerinin kurtarış yüzdeleri şöyle:
Onana (Trabzonspor): ? Ederson (Fenerbahçe): ? Nübel (Beşiktaş): Y (Bugün Kocaelispor maçı var) Uğurcan Çakır (Galatasaray): S
Trabzonspor kalecisi Andre Onana bir süredir bu kulvarda zirvede bulunuyor. Her hafta kurtarış yüzdelerinde değişiklikler görülse de sıralamada henüz bir farklılık yok. Bu sezon çok iyi performanslar sergileyen Fenerbahçeli Ederson ise kelimenin tam anlamıyla Onana'nın ensesinde...
4 Büyük takımın kalecisinin şu ana kadar yedikleri gol sayısı (Süper Lig):
Andre Onana: 7 maç-5 gol Ederson: 6 maç-4 gol Nübel: 6 maç-7 gol (Bugün Kocaelispor maçı var) Uğurcan Çakır: 6 maç-9 gol
Şampiyonluk yarışında kalecilerin gösterecekleri performanslar, takımları adına belirleyici faktörlerden biri olacak.
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