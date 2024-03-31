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Siyaset Mansur Yavaş ilk konuşmasında Meral Akşener'i hedef aldı!
Siyaset

Mansur Yavaş ilk konuşmasında Meral Akşener'i hedef aldı!

Yeniakit Publisher
2024-03-31 23:04:00 - 2024-03-31 23:37:45

Mansur Yavaş, resmi olmayan sonuçlara göre Ankara'da kazanmasının ardından açıklamada bulundu. Yavaş, konuşmasında daha önce 'abla' dediği Meral Akşener'i hedef aldı.

Türkiye bugün belediye başkanlarını belirlemek için sandık başına gitti. Saat 17.00'de sandıkların kapanmasıyla ilk sonuçlar da gelmeye başladı.

Resmi olmayan sonuçlara göre Ankara'da seçimleri algı belediyeciliğini başarılı şekilde yürüten Mansur Yavaş kazandı.

Akşener'i hedef aldı

Seçim sonuçlarının ardından kameralar karşısına geçerek vatandaşlara seslenen Mansur Yavaş konuşmasında Meral Akşener'e göndermede bulundu.

Yavaş, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

Herkes bilmelidir ki bizim belediyecilik anlayışımız hiç kimseye değil. Sadece Ankara halkına meftun, sadece Ankara halkın sevdalı ve sadece Ankara halkına kölelik yapmayı kabullenecek bir belediyecilik anlayışıdır.
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Akşener: CHP'nin ev kölesi olmuştur

Akşener, Yavaş için "O artık CHP Genel Merkezi'nin ev kölesi olmuştur. O nedenle de İYİ Parti'ye gelince aslan kesilen bu arkadaşımızın mevzubahis CHP olduğunda dün olduğu gibi bugün de munis ve itaatkar bir tutum sergilemesi fevkalade doğaldır." demişti.

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