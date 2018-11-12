Mansur Yavaş hangi partiden aday olacak? Mansur Yavaş adaylık şartını açıkladı

Türkiye 31 Mart 2019 Pazar günü yerel seçimler için sandık başına gidecek. Siyasi partiler açısından İstanbul ve Ankara büyük önem arz ediyor. AK Parti’nin Ankara adayı Mehmet Özhakesi olacağı söylenirken, Mansur Yavaş’ın CHP ve İYİ Parti’nin ortak adayı olacağı iddiaları var. Mansur Yavaş da bu iddiayı doğrulayacak açıklama yaptı. Yavaş, “Ankara rozetsiz olarak yönetilmelidir. Uzlaşı ile bir aday tesbiti yapılır.” dedi.

2014 yerel seçimlerinde AK Parti’nin Adayı Melih Gökçek’in karşısına CHP adayı olarak çıkan MHP kökenli Mansur Yavaş, yüzde 43,83 oy almış ancak Melih Gökçek’i geçememişti. Melih Gökçe ise yüzde 44.60 oy oranına sahip olmuştu. Türkiye 31 Mart 2019’da belediye başkan seçimleri için yeniden sandık başına gidecek. Mansur Yavaş ismi CHP’nin Ankara adayı olarak geçsede CHP’den bu konuda resmi bir açıklama gelmedi. İddialara göre, Mansur Yavaş, CHP ve İYİ Parti’nin ortak adayı olmayı istiyor. Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı konusunda sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada ortak aday vurgusu yaptı.

"Ankara’yı yönetecek kişi rozetsiz bir aday olmalı"

İşte Mansur Yavaş’ın Ankara adaylığı konusundaki açıklaması: “Ben aday olsam da olmasam da Ülkemize yakışır bir Başkent için ve 20 yılı aşkın tahribatın artık sona erdirilmesi için siyasi partilerin uzlaşıp bir araya gelmesi artık ihmal edilemez bir zorunluluktur. Başkente siyaset gözlüğü ile bakılamaz . Ankara seçimine sadece parti gözüyle bakanlar 24 yıllık bir partizanlıktan ders almamış demektir. Aynısını yapmak istemenin izahı yoktur. Ankara rozetsiz olarak yönetilmelidir. Umarım ortak akıl ve uzlaşı ile bir aday tesbiti yapılıp Ankara layık olduğu değere kavuşur.”