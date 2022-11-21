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Gündem Mansur Yavaş fena yakalandı! İndirim yalanını itiraf etti
Gündem

Mansur Yavaş fena yakalandı! İndirim yalanını itiraf etti

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile ABB Meclis Üyesi Sinan Burhan arasında ‘yalan’ tartışması patlak verdi. Bugün yapılan oturumda Yavaş, Sinan Burhan'ı doğruladı.

Yeniakit Publisher
2022-11-21 20:53:00 -

ABB Kasım ayı Meclis Toplantısında iddialara yanıt veren Mansur Yavaş Bütçeden ziyade toplantı boyunca Meclis Üyesi Sinan Burhan’ın iddialarına yanıt verirken zaman zaman tartışma yaşandı.
Suda indirim yapılmadığını Meclis oturumunda da söyleyen ABB Meclis Üyesi Sinan Burhan, “Siz bilboardlara çıktınız, dediniz ki, ‘Su fiyatlarını yarıya indirdiniz, yardım yapamayacağız’ Mesaj attınız. Dediniz ki, ‘Cumhur İttifakı bizi mağdur etti’ Bu karda, kışta, kıyamette insanların kömürünü bu gerekçeyle kestiniz. Eti veremeyeceğinizi ifade ettiniz. Soruyorum Başkanım, bir tek kuruşluk indirim yaptınız mı? Eğer yapmadıysanız neden yüzde 50 indirim diye bilboardlara çıktınız? Ben bunun yalan olduğunu söyledim. Eğer bu bilgi doğruysa ben yalan söylüyorum. Eğer bu bilgi yanlış ise ortada bir yalan var ve bunu kamuoyunun takdirine sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Yavaş, indirim yapılmadığını itiraf etti

ABB Başkanı Mansur Yavaş da, indirim yapılmadığını şu sözlerle kabul etti; “Meclis kararı alındı mı? Uygulandı, uygulanmadı Meclis kararı alındı. Eğer biz bu kararı uygularsak ne olur. Uygulamamaya karar verdik”

“Siyasi malzeme yaptık!”

“Bu konu siyasete malzeme edilebilecek bir konu değil” diyen Burhan’a, “Yardımları siyasi malzeme olarak kullandık” diye cevap verdi.

Millet Haber Ajansı

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