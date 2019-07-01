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Mansur Yavaş: Erdoğan'dan randevu isteyeceğim

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, belediyelerin yetki tartışmasına ilişkin yaptığı açıklamada, 'Erdoğan'dan randevu talep edip görüşeceğim" dedi.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 09:02
Mansur Yavaş: Erdoğan'dan randevu isteyeceğim

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, belediye şirketleri üzerinden yaşanan "yetki" tartışmalarına değinerek "Israrları devam ederse mutlaka Erdoğan'la görüşeceğim" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, belediye şirketlerine atama yetkisinin başkandan alınmasına dönük bir kanun değişikliği yapılmak istenirse yaşanabilecek sıkıntıları anlatmak için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan randevu talep edebileceğini söyledi.

Mansur Yavaş, bir grup gazeteci ile sohbet etti. Yavaş, belediye şirketlerine atama yetkisi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"Edoğan'dan randevu isteyeceğim"

Konuyu Erdoğan ile de görüşebileceğini belirten Yavaş, şu ifadelerini kullandı:

"Bunun yanlışını anlatmak lazım. Şirketlerle ilgili ısrarları devam ederse mutlaka görüşeceğim. Bugüne kadar tek bir işçi çıkarmadık. Hatta yönetimi bizde olan bazı şirketlerde eski yöneticilerin devamını sağladık. Belki başka bir şey anlatıyorlar. Hesap devralınca harcamalara bakmamız normal. Sıkıntılı durumlar da var. Buna karşı çıkanların bir kısmı açıklarının ortaya çıkmasını istemiyor olabilir. Bunları anlatmak gerek. İstiyoruz ki konuşarak yapalım her şeyi. Eğer kanun değişikliğinde ısrarcı olurlarsa Cumhurbaşkanından randevu isteyeceğim. Verir ya da vermez…"

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 09:02
  1. Ankara
  2. Recep Tayyip Erdoğan

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