Mansur Yavaş diktatörlük dersi verdi
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Meclis'te kendisinden başka kimsenin konuşmasına izin vermiyor. Karşı çıkanı da Meclis'ten attırıyor.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, seçilmiş meclis üyelerinin konuşmasına izin vermezken, Meclis üyelerini de zor yoluyla dışarıya attırıyor.
Bu durumu eleştiren Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bu ayki Meclis toplantısında Ankara BB Başkanı Mansur Yavaş sadece ben konuşacağım dedi. Demokratik hakkını kullanmak isteyen Seçilmiş Meclis üyelerini susturmak için Mansur Yavaş’ın zabıtaları da meclisi bastı." ifadelerini kullandı.