  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türk Devletleri'nden TOGG bombası

"Tarlamda petrol buldum, devlet elimizden alır mı?" diye sordu! Skandal ortaya çıktı

Geri çekilmeler süreci belirleyecek! Elinde altını olanlara öneri

İşte yeni Türkiye’nin özeti ama anlayana! Elite değil depremzedeye

Her gün ‘millet aç aç’ diye manşet atanlar utanır mı? Seyahat harcamalarında dev artış

Altından daha değerli! Türkiye'de üretilip 100 dolara satılıyor... Ülkeler Konya'da sıraya girdi

5 maddede uyanık kalmaya çalışın! Şirket cihazlarınız kaybolursa bunları yapın

Çocuk tezgâhtan muz çaldı! Manavın yaptıkları ise milyonları ağlattı.

İsrail kana doymuyor! Gazze'den acı haber geldi

Yeniden Refah Partisi'nden yeni ittifak çıkışı! AK Parti'den gelen teklifi 'Kabul etmedik' diyerek duyurdular
Gündem Mansur Yavaş çürümeye terk etmişti... Turgut Altınok'tan ANKAPARK açıklaması
Gündem

Mansur Yavaş çürümeye terk etmişti... Turgut Altınok'tan ANKAPARK açıklaması

Yeniakit Publisher
2024-01-23 16:57:00 -
Mansur Yavaş çürümeye terk etmişti... Turgut Altınok'tan ANKAPARK açıklaması

Gazetecilerin sorularını cevaplayan Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediyesi başkan adayı Turgut Altınok, şu anda kapalı durumda olan ANKAPARK'a yönelik planlarının sorulması üzerine, 'ANKAPARK'ı açmak lazım. Orada çürüyen maalesef milli bir servet var. Orayı tabii geliştireceğiz ama bir taraftan da hızlı şekilde tamirini, tadilatını, onarımını yaparak, ANKAPARK'ı hizmete açacağız.' cevabını verdi.

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediyesi başkan adayı Turgut Altınok, merkez üssü Kahramanmaraş olan 6 Şubat'taki depremde ölenlerin yarısının ve yıkımın büyük bölümünün Hatay'da olduğunu ifade ederek, "Şereflikoçhisar'dan geçen bir fay vardır. Onun yönü Ankara'ya doğru. Yani burada 6,5 - 7,5 şiddetinde Allah korusun deprem olursa Ankara'da çok yer yıkılır. Yani Ankaramızın birçok noktasında acilen bir kentsel dönüşüme ihtiyaç var." dedi.

Altınok, Aşağı Eğlence Mahallesi Giresun Caddesi'nde esnafa ziyarette bulundu. Esnafa "hayırlı işler" dileyerek döner tezgahının başına geçen Altınok, bir başka dükkanda da vatandaşlara halka tatlısı ve Ankara simidi ikram etti.

Ziyaretlerinin ardından bir çay ocağında gazetecilerin sorularını cevaplayan Altınok, şu anda kapalı durumda olan ANKAPARK'a yönelik planlarının sorulması üzerine, "ANKAPARK'ı açmak lazım. Orada çürüyen maalesef milli bir servet var. Orayı tabii geliştireceğiz ama bir taraftan da hızlı şekilde tamirini, tadilatını, onarımını yaparak, ANKAPARK'ı hizmete açacağız." yanıtını verdi.

ltınok, kentsel dönüşümle ilgili soru üzerine binaların da insanlar gibi yaşlandığını söyledi. Kent genelinde 50-60 yıl önce dere kumuyla yapılan binalar bulunduğunu belirten Altınok, şöyle devam etti:

"Ankara'da deprem yok diye rehavete kapılmayalım. 6 Şubat depreminin merkezi Kahramanmaraş'tı ama nereyi yıktı? Hatay'ı yıktı. Yani depremde rahmete giden ölenlerimizin yarısı ve yıkımın büyük bir bölümü de Hatay'daydı. Yani Ankara depremlerin yönleri vardır. Şereflikoçhisar'dan geçen bir fay vardır. Onun yönü Ankara'ya doğru. Yani burada 6,5 - 7,5 şiddetinde Allah korusun deprem olursa Ankara'da çok yer yıkılır.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yani Ankaramızın birçok noktasında acilen kentsel dönüşüme ihtiyaç var. Şereflikoçhisar'dan geçen fay hattında bir kırılma olursa Ankara'da çok yıkım ve ölüm olur. Bir de bu binalar eskidi. Her tarafları dökülüyor. Ankaramızın birçok eskiyen dokusunda kentsel dönüşüm planlarımız olacak. Bunları acil Ankara'da yapmak lazım."

Altınok, CHP'nin Etimesgut Belediye başkan adayı Erdal Beşikçioğlu'nun "Mansur Başkanımızın ayakları yere o kadar sağlam basıyor ki, o yürüdüğü zaman etrafındakiler titrer." sözü hatırlatılarak, "Mansur Yavaş sizin için güçlü bir aday mı?" diye sorulması üzerine "Vallahi biz yürürken kimse titremiyor, bizde sevgi var. Biz titretenlerden değil, sevenlerden, kucaklayanlardanız. Biz titretmeye değil, gönüller almaya, gönüller yapmaya geliyoruz. Biz kibir adası değil, gönül adasıyız." dedi.

"IZGARA VE MAZGALLARIN TEMİZLENMESİ LAZIM"

Ankara'da sağanakla birlikte yaşanan sel ve su baskınlarına yönelik çözüm önerisi sorulan Altınok, şunları kaydetti:

"Ankara'da 2,5 yıl önce metrekareye yağan 31 ile 37 kilogram yağmurda 7 kişi hayatını kaybetti. Bütün dünyanın dolarlarını ve altınlarını verseniz bir canı geri getiremezsiniz. Bu şehirde 7 kişi Büyükşehir Belediyesinin ihmalinden öldü. Ankara'nın altyapısı tamam ama bu ızgara ve mazgalların temizlenmesi lazım. Yağmur kanallarının uzatılması lazım. Japonya'da metrekareye 250 kilogram yağmur yağıyor. Bize 100 kilogram yağmur yağsa Ankara yıkılır. Sonra kimse 'doğal afet oldu' mazeretinin arkasına saklanmasın. Saatte 31 ve 37 kilogram yağan yağmur doğal afet değildir."

FİLİSTİNLİ KANSER HASTASININ CENAZE TÖRENİ

Altınok, daha sonra Sağlık Bakanlığınca Gazze'den tedavi için getirilen kanser hastası Riyah Mahmoud Muhammed (67), için Hacı Bayram Veli Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, AK Parti İl Başkanı Hakan Han Özcan ve Ankara Filistin Dayanışma Platformu üyelerinin de katıldığı cenaze töreninin ardından Muhammed'in naaşı defnedilmek üzere Karşıyaka mezarlığına götürüldü.

Cenaze namazının ardından camideki vatandaşların sorunlarını da dinleyen Altınok, sonrasında tarihi Ulus bölgesindeki esnafa ziyarette bulundu.

Turgut Altınok'tan Mansur Yavaş'a gönderme: Kimseyi işten atmayacağız!
Turgut Altınok'tan Mansur Yavaş'a gönderme: Kimseyi işten atmayacağız!

Siyaset

Turgut Altınok'tan Mansur Yavaş'a gönderme: Kimseyi işten atmayacağız!

Turgut Altınok'tan Hüseyin Gazi Cemevi ve türbesine ziyaret!
Turgut Altınok'tan Hüseyin Gazi Cemevi ve türbesine ziyaret!

Gündem

Turgut Altınok'tan Hüseyin Gazi Cemevi ve türbesine ziyaret!

CHP'de Turgut Altınok paniği! Mansur Yavaş Twitter'dan duyurdu
CHP'de Turgut Altınok paniği! Mansur Yavaş Twitter'dan duyurdu

Gündem

CHP'de Turgut Altınok paniği! Mansur Yavaş Twitter'dan duyurdu

Mansur Yavaş ve Turgut Altınok'un karşısına tanınmış bir kadın! İYİ Parti kulisi...
Mansur Yavaş ve Turgut Altınok'un karşısına tanınmış bir kadın! İYİ Parti kulisi...

Gündem

Mansur Yavaş ve Turgut Altınok'un karşısına tanınmış bir kadın! İYİ Parti kulisi...

Turgut Altınok Ankara'daki potansiyel oy oranını açıkladı!
Turgut Altınok Ankara'daki potansiyel oy oranını açıkladı!

Siyaset

Turgut Altınok Ankara'daki potansiyel oy oranını açıkladı!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23