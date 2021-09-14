Mansur Yavaş cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Millet ittifakının adayı Mansur Yavaş mı?

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "City Mayors Foundation" Belediye Başkanları Vakfı tarafından düzenlenen törenden sonra konuşma yaptı. Mansur Yavaş’ın 2023 seçimlerinde millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağına ilişkin bir açıklaması oldu. T24’ten Eray Görgülü’nün haberine göre Yavaş, Cumhurbaşkanlığı ile ilgili soruya, "Adımın cumhurbaşkanlığı seçimlerinde öne çıktığını biliyorum. Bu gurur duyulacak bir şey. Bu da hizmetlerimizin vatandaşlarımız tarafından takdir edildiği anlamına geliyor. Ancak şu anda böyle bir düşüncem yok. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı çok değerli bir makam ve halkım kendilerine hizmet etmem için beni seçti. Öncelikle Ankara için bir başarı hikayesi yazmamız gerekiyor ve bunu da şu anda vatandaşlarımızla el ele vererek gerçekleştiriyoruz." diyerek yanıt verdi.