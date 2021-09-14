  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Tecavüz soruşturması geçiren Fransız Bakan, davadan yırttı
Taliban Kabil Havalimanı’nda çalışan kadınlara çağrı yaptı
Aranan dünyaca ünlü yıldız bulundu
Marcao sahalara geri dönüyor
Siyaset Mansur Yavaş cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Millet ittifakının adayı Mansur Yavaş mı?
Siyaset

Mansur Yavaş cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Millet ittifakının adayı Mansur Yavaş mı?

Mansur Yavaş millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı mı? 2023 seçimleri için millet ittifakında tam bir kafa karışıklığı hakim. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bir gün önce adayım bir gün sonra aday değilim, aday olabilirim de olmayabilirim de gel gitli açıklamaları, Akşener cephesinde ise gönüllerinden Akşener’in geçtiği, terör partisi HDP kanadında ise millet ittifakı ortaklarına gizli olmaz herşey açıktan olmalı çağrısı gelmeye devam ediyor. Bir tarafından da aday İmamoğlu mu Yavaş mı? soruları da soruluyor. Peki Mansur Yavaş cumhurbaşkanı adayı mı?

Yeniakit Publisher
2021-09-14 08:09:00 - 2021-09-14 08:09:49
Mansur Yavaş cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Millet ittifakının adayı Mansur Yavaş mı?

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "City Mayors Foundation" Belediye Başkanları Vakfı tarafından düzenlenen törenden sonra konuşma yaptı. Mansur Yavaş’ın 2023 seçimlerinde millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağına ilişkin bir açıklaması oldu. T24’ten Eray Görgülü’nün haberine göre Yavaş, Cumhurbaşkanlığı ile ilgili soruya, "Adımın cumhurbaşkanlığı seçimlerinde öne çıktığını biliyorum. Bu gurur duyulacak bir şey. Bu da hizmetlerimizin vatandaşlarımız tarafından takdir edildiği anlamına geliyor. Ancak şu anda böyle bir düşüncem yok. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı çok değerli bir makam ve halkım kendilerine hizmet etmem için beni seçti. Öncelikle Ankara için bir başarı hikayesi yazmamız gerekiyor ve bunu da şu anda vatandaşlarımızla el ele vererek gerçekleştiriyoruz." diyerek yanıt verdi. 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay