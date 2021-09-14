Mansur Yavaş cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Millet ittifakının adayı Mansur Yavaş mı?
Mansur Yavaş millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı mı? 2023 seçimleri için millet ittifakında tam bir kafa karışıklığı hakim. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bir gün önce adayım bir gün sonra aday değilim, aday olabilirim de olmayabilirim de gel gitli açıklamaları, Akşener cephesinde ise gönüllerinden Akşener’in geçtiği, terör partisi HDP kanadında ise millet ittifakı ortaklarına gizli olmaz herşey açıktan olmalı çağrısı gelmeye devam ediyor. Bir tarafından da aday İmamoğlu mu Yavaş mı? soruları da soruluyor. Peki Mansur Yavaş cumhurbaşkanı adayı mı?
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "City Mayors Foundation" Belediye Başkanları Vakfı tarafından düzenlenen törenden sonra konuşma yaptı. Mansur Yavaş’ın 2023 seçimlerinde millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağına ilişkin bir açıklaması oldu. T24’ten Eray Görgülü’nün haberine göre Yavaş, Cumhurbaşkanlığı ile ilgili soruya, "Adımın cumhurbaşkanlığı seçimlerinde öne çıktığını biliyorum. Bu gurur duyulacak bir şey. Bu da hizmetlerimizin vatandaşlarımız tarafından takdir edildiği anlamına geliyor. Ancak şu anda böyle bir düşüncem yok. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı çok değerli bir makam ve halkım kendilerine hizmet etmem için beni seçti. Öncelikle Ankara için bir başarı hikayesi yazmamız gerekiyor ve bunu da şu anda vatandaşlarımızla el ele vererek gerçekleştiriyoruz." diyerek yanıt verdi.