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Mansur Yavaş: Bu takım Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak

CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü'nün taraftar grubu 'Gecekondu'yu ziyaret etti.

24 Ocak 2019 Perşembe 00:08
Mansur Yavaş: Bu takım Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, Ankaragücü taraftar gruplarından 1910 Ankaragücü Taraftarlar Derneği’ne (Gecekondu) ziyarette bulundu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, Ankaragücü taraftar gruplarından 1910 Ankaragücü Taraftarlar Derneği’ne (Gecekondu) ziyarette bulundu. Ziyaret, derneğin genel merkezinde gerçekleşti. 1910 Ankaragücü Taraftarlar Derneği Başkanı Koray Akdoğan ve Gecekondu Lideri Ali İmdat’ın da bulunduğu buluşmada Yavaş’a, eski Milletvekili Aylin Nazlıaka eşlik etti.

“Miras gözüyle bakmak lazım"

Ankaragücü’nün Başkent’in yüz yılı aşmış bir değeri olduğunu vurgulayan Mansur Yavaş, “Ankaragücü, İmalat-ı Harbiye ruhunu taşıyor. Kurtuluş Savaşı’nın kulübü. Onun için Ankaragücü’ne her şeyden önce miras gözüyle bakmak lazım. Ankaramızın, Ankaragücü dışında böyle bir değeri kalmadı” dedi. Sarı lacivertli takımın layık olduğu yere geleceğine inandığını vurgulayan Yavaş, şöyle devam etti:“Ankaragücü, kişisel hırslar uğruna küme düşürülmüş ama küllerinden yeniden doğmuş bir kulüp. İnşallah, doğru hamlelerle ve desteklerimizle Şampiyonlar Ligi’nde oynadığını da göreceğiz. Ankaragücü’nün maçlarını Ankara dışında oynaması konusunda rahatsızlığımızı dile getirdiğimiz açıklamalar, meyvesini verdi. Aylardır yapımı beklenen, bir türlü açılamayan stat, açılıyormuş. Yeni stadınız hayırlı olsun. ‘Gecekondu’ da bu kentin önemli bir değeri. İnşallah göreve gelince dernek binanızı da biz yenileyelim."

“Yönetme karışmayacağız"

"Ankaragücü’ne yardım yapacağız, kalıcı gelir sağlayacağız ama kesinlikle yönetimine karışmayacağız. Benim iki kızım var, onların da kulüp yönetmek gibi dertleri yok. Benim için önemli olan, bu tarihi değerin önemli yerlerde olması. Bana düşen yardım yapmak ve kalıcı gelir bulmak.

Alt yapıya destek sözü

Yavaş, alt yapıdan futbolcu yetiştirmenin çok önemli olduğunu belirterek, “Futbol okullarıyla daha çok çocuğun yetişmesi için elimizden geleni yapacağız. Bütün takımlar batıyor, devasa borçlar var. Yabancılara tonlarca para veriliyor ama oyuncalar oynamıyor. Kendi evladınız olsa, satarsınız para kazanırsınız. Böyle zamanlarda ‘Burası bana emek verdi’ diyerek ölse de o sahaya çıkar” dedi.

 

 

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Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 00:08
  1. Mansur Yavaş
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