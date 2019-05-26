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Mansur Yavaş Ankara'nın suyunu kuruttu

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in Kızılırmak’tan su taşıma projesini hayata geçirmesiyle birlikte Başkent’te su kesintileri tarih olmuştu. 31 Mart seçimleri öncesinde su faturalarında indirim yapma vaadiyle seçilen CHP’li Mansur Yavaş’ın yönettiği Ankara’da, su kesintileri yeniden başladı.

26 Mayıs 2019 Pazar 10:24
Mansur Yavaş Ankara'nın suyunu kuruttu

 Murathan Seyitoğlu -  Ankara yeniakit.com.tr 

CHP’li İzmir’de yıllardır yaşanan su kesintilerine çözüm bulunamazken, Ankara’nın da CHP’nin eline geçmesinin ardından Ankara’da da su kesintileri yaşanmaya başladı. Su kesintisine ilişkin yeniakit.com.tr’ye değerlendiren Ankaralılar, "CHP deyince her yerde akan sular kuruyor." yorumunu yaptılar.

Su yoksa fatura da yok!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, seçim sürecinde Ankara’daki öğrenci evlerine yüzde 50 indirimli su verileceğini söylemiş ve sözü gereği uygulama için ASKİ’ye talimat vermişti. Başkanlık koltuğuna oturduğu günden bu yana ise Ankara’da yoğun bir su kesintisinin yaşanması, "Su faturasına indirimin sebebi su kesintisi miydi? Başkan Yavaş, su yoksa faturaya da gerek kalmaz mı?" yorumlarına neden oldu.   

CHP, İzmir’de vatandaşa büyük su sefaleti yaşatıyor!

Türkiye’nin büyükşehirlerinden biri olan İzmir’de vatandaşlar, çok sıkça tankerlerle dağıtılan su için kovalar ve şişelerle sıraya giriyor. 90’lı yıllarda CHP yönetiminin olduğu dönemde İstanbul’da kaydedilen görüntüler, 2019 Türkiye’sinde yine CHP’nin yönetiminde olan İzmir’de yeniden ortaya çıkmıştı. Tankerlerin yanında elinde bidonlarla su yarışına giren İzmirliler, CHP’li belediye yönetimine isyan etmişti.

Ankaralılar hemen hemen her gün “su kesintisi” mesajı alıyor

CHP’li Mansur Yavaş’ın 31 Mart’ta seçilmesinin ardından ise Ankara’da yaşayan vatandaşların su çilesi başladı. Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), tarafından Ankaralılara çok sık gönderilen su kesintisi mesajında "Değerli Abonemiz; Şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle…. su kesintisi yapılmaktadır." deniliyor.

Ankaralılar sürekli işte bu mesajları alıyorlar

CHP’li Mansur Yavaş’ın başkanlığını yaptığı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na bağlı Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), Ankaralılara gönderdiği o mesajlar:

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Haber Tarihi: 26 Mayıs 2019 Pazar 10:24
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. CHP
  4. Ankara
  5. Mansur Yavaş

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