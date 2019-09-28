Mansur Yavaş 15 Temmuz gazisini işten attı

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamayla Ankara Büyükşehir Belediyesindeki işten çıkarmalara tepki gösterdi. Şahin, paylaşımında, "CHP'li Mansur Yavaş'ın ekmeğinden ettiği işçi kardeşlerimizden birisi de 15 Temmuz gecesi Genelkurmay Başkanlığı önünde FETÖ teröristlerine karşı göğsünü siper eden Devlet Övünç Madalyası sahibi gazimiz Muhammed Hanefi Adaş. Mansur Yavaş zulmetmeyi geçti, artık intikam alıyor" ifadelerine yer verdi.

65 işçi haber verilmeden kovulmuştu

Büyükşehir, kovulduklarını söylemek için işçileri ne aradı ne de çağırdı. CHP belediyelerin klasik haline getirdiği cep telefonuna mesaj bile atmamıştı. İşçiler, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) gelen mesajla işlerinden olduklarını öğrendi. Mesajda "4-A kapsamına ait işin sonlanması nedeniyle işten ayrılış bildiriminiz 13.09.2019 tarihinde yapılmıştır. Sağlıklı ve güvenli günler dileriz" denilmişti.