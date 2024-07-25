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Siyaset Mansur telefonu Ekrem’in yüzüne kapadı! Koşun olay var
Siyaset

Mansur telefonu Ekrem’in yüzüne kapadı! Koşun olay var

Yeniakit Publisher
2024-07-25 09:54:00 - 2024-07-25 10:00:56

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na bağlı sosyal medya trollerinden rahatsız olduğu, bu konuda yaptıkları görüşme sırasında rahatsız olup telefonu İmamoğlu’nun yüzüne kapadığı ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin öne çıkan iki adayı Mansur Yavaş ile Ekrem İmamoğlu arasında soğuk rüzgarlar estiği iddia ediliyor.

Kimin aday olacağı merak konusu olurken iki isim arasında gerilim yaşandığı kulislere yansıdı.

tv100'de Cansu Canan Özgen'in sunduğu Özgür İfade programına katılan gazeteci Altan Sancar Mansur Yavaş ile Ekrem İmamoğlu'na yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Altan Sancar, şu ifadeleri kullandı:

"Yerel seçim öncesi Mansur Bey Ekrem Beyi arıyor ‘Sosyal medyada bazı hesaplar var bana yönelik ifadeler kullanıyorlar bu hesapları durdurun’ diyor. Ekrem Bey ‘Bu hesapların bizimle ilgisi yok’ diyor. Fakat Mansur Bey bu cevaptan tatmin olmuyor ‘Durdurmanızı rica ediyorum’ gibi bir cümle kullanıp telefonu Mansur Yavaş'ın yüzüne kapatıyor."
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