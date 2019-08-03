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Mansur Güneş kimdir? İBB Güvenlik Müdürü Mansur Güneş oldu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB’ye yeni atamalar gerçekleştirdi. İBB Güvenlik Müdürü olarak Mansur Güneş’i atadı. Mansur Güneş’in İBB Güvenlik Müdürü olmasından sonra Mansur Güneş kimdir? Mansur Güneş nereli ve kaç yaşında? Mansur Güneş hangi görevlerde bulundu? Soruları sorulmaya başlandı.

03 Ağustos 2019 Cumartesi 15:55
Mansur Güneş kimdir? İBB Güvenlik Müdürü Mansur Güneş oldu

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB’ye yeni atamalar gerçekleştirdi. İBB Güvenlik Müdürü olarak Mansur Güneş’i atadı. Mansur Güneş’in İBB Güvenlik Müdürü olmasından sonra Mansur Güneş kimdir? Mansur Güneş nereli ve kaç yaşında? Mansur Güneş hangi görevlerde bulundu? Soruları sorulmaya başlandı.

Mansur Güneş kimdir?

1967 Yılında Nevşehir’de doğan Mansur Güneş, 1981’de Polis Koleji’ne başladı. Koleji derece ile bitirip 1985 yılında Polis Akademisine kayıt oldu, 1989’da mezun olarak Aydın-Kuşadası ilçesinde 4 yıl süreyle karakol ve asayiş bürosunda çalıştı.

2000-2002 yıllarında Fransa Toulouse’da Polis Sosyolojisi üzerine ve AB Hukuku alanında master yaptı. 

Emniyet Genel Müdürlüğü’nde 2004 yılı ortasına kadar Avrupa Birliği Şube Müdürü olarak çalışıştı. Buradaki görevi sırasında, BM Barış Operasyonlarına seçilerek Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde BM Barış Gücü ile AB polis misyonlarında yerel polis yapısının oluşturulması, eğitilmesi ve denetlenmesi alanlarında çalıştı. 

2006 yılında Interpol Merkez Dairesi’nde Uluslararası Araştırma Şube Müdürlüğü yaptı. 2008 yılı Eylül ayında Tav Güvenlik Genel Merkezi Atatürk Havalimanı’nda Eğitim, Denetim ve Güvenlik Koordinatörü olarak göreve başlayıp, 2015 yılında Atatürk Havalimanı Tav Özel Güvenlik Koordinatörü olarak görevlendirildi. Evli ve 1 çocuk babası olan Mansur Güneş, çok iyi derecede Fransızca ve ileri seviyede İngilizce bilmektedir.

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Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 15:55
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