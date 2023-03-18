Mansur, Başkent’i bozuk para gibi harcıyor Ankara’nın geleceği ipotek altında

ABB’nin 30 Mart 2023 tarihinde gerçekleşecek ihalede, Çankaya, Yenimahalle, Gölbaşı, Bala ve Çubuk ilçelerinde bulunan konut ve sanayi alanı niteliğindeki binlerce dönümlük arsa ile dükkan ve mağazayı 549 milyon 124 bin 400 TL muhammen bedelle satışa çıkardığı belirlendi.

Göreve geldiği 4 yıllık sürede heykellerle, konserlerle, adrese teslim ihalelerle belediyenin kaynaklarını tüketen ve işe aldığı 20 bin yandaş yüzünden Ankara Büyükşehir Belediyesini maaş ödeyemez hale getiren CHP’li Mansur Yavaş, başkentin birikimlerini haraç mezat satmaya devam ediyor. Aldığı yüksek faizli kredilerle Ankara’nın geleceğini ipotek altına sokan ve oluşan bütçe açıklarını kapatabilmek için 2023’ün ilk günlerinde mülkiyeti belediyeye ait 606 milyon 235 bin 869 liralık taşınmazın satışını gerçekleştiren Yavaş’ın, şimdi de şehrin göbeğindeki kıymetli arsaları yok pahasına elden çıkarmaya hazırlandığı ortaya çıktı. Ankara Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı Taşınmazlar Şube Müdürlüğünce duyurusu yapılan ve 30 Mart 2023 tarihinde gerçekleşecek ihalede, Çankaya, Yenimahalle, Gölbaşı, Bala, Çubuk ilçelerinde bulunan konut ve sanayi alanı niteliğindeki binlerce dönümlük arsa ile dükkan ve mağazayı 549 milyon 124 bin 400 TL muhammen bedelle satışa çıkardığı belirlendi.

HARAÇ MEZAT SATIYOR

Standart daire fiyatlarının 5 milyon liradan başladığı lüks semtlerde bulunan ve yağma düzeninin devam etmesi için satışa sunulan taşınmazlardan bazıları şunlar:

l ABB, Çankaya Dikmen mahallesi 29209 ada, 8 parselde bulunan ve belediyeye ait 60 bin 192,46 m²’lik arsayı, 280 milyon 725 bin TL bedelle satışa çıkardı.

l CHP’nin kalesi konumundaki Çankaya’nın Dodurga Mahallesi’nde 29974 ada 2 parseldeki 10 bin 906 m²’lik ‘tam’ hisseli konut alanı vasfındaki arsaya 52 milyon 349 bin TL fiyat biçildi.

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l Yine Dodurga mahallesinde, 29970 ada, 5 parselde bulunan 10 bin 213,84 metrekarelik konut alanının satışı için, 30 milyon TL istendi.

l Etimesgut ilçesi Eryaman mahallesi 18498 ada, 9 No’lu parselde bulunan Ticaret alanı vasfındaki 13.504,07 m²’lik arsa, 60 milyon 590 bin TL’ye ihale edildi.

l Yenimahalle İlçesi Yuva Mahallesi 64887 ada, 12 parseldeki 5 bin 001 m²’lik ‘Küçük Sanayi Alanı’ için 40 milyon 8 bin lira talep edildi.

BİR BİR ELDEN ÇIKARIYOR

30 Mart’ta, Hipodrom Caddesi’ndeki Belediye Hizmet binasının Encümen salonunda gerçekleşecek ihaleye konu taşınmazların tamamı şöyle:

l Çubuk ilçesi Yazır mahallesinde bulunan 8 bin 938,57 m²’lik arsa sanayi alanı için 8 milyon 500 TL

l Bala ilçesi Beynam-İmar’da yer alan 14 bin 180 metrekarelik konut alanı için 8 milyon 508 TL

l Çubuk ilçesi Yazır mahallesinde, 190798 ada, 5 parseldeki 7 bin 760 m²’lik Sanayi Alanı,7 milyon 370 bin lira.

l Çubuk ilçesi Yazır mahallesinde, 190798 ada, 6 parseldeki 6 bin 970,21 m²’lik Sanayi Alanı 6 milyon 622 bin TL.

l Çubuk ilçesi Yazır mahallesinde, 190800 ada, 3 parseldeki 4 bin 990 m²’lik Sanayi Alanı 4 milyon 740 bin TL.

l Çubuk ilçesi Yazır mahallesinde, 190800 ada, 4 parseldeki 5 bin 16 m²’lik Sanayi Alanı 4 milyon 765 bin TL.

l Çubuk ilçesi Yazır mahallesinde 190800 ada, 5 parseldeki 7 bin 635,33 m²’lik Sanayi Alanı 7 milyon 254 bin TL.

l Çubuk ilçesi Yazır mahallesinde, 190798 ada, 3 parseldeki 7 bin 291,43 m²’lik Sanayi Alanı 6 milyon 926 bin TL.

l Bala ilçesi Beynam-İmar, 306 ada, 1 parseldeki 14 bin 700 m²’lik konut arsası 8 milyon 820 bin lira.

l Bala ilçesi Beynam-İmar, 307 ada, 1 parseldeki 7 bin 700 m²’lik konu arsası 4 milyon 377 bin lira.

l Bala ilçesi Beynam-İmar, 314 ada, 1 parseldeki 6 bin 559 m²’lik konu arsası, 3 milyon 935 bin lira.

l Etimesgut ilçesi Yukarıyurtçu mahallesi, 49561 ada 2 parseldeki 850 m²’lik konut alanı 1milyon 275 lira.

l Gölbaşı ilçesi Kızılcaşar mahallesinde, 111148 ada 11 parseldeki bin 100 m²’lik arsa, 6 milyon 50 bin lira.

l Yenimahalle Yeniçağ’da, 8036 ada 18 parseldeki dükkan, 4 milyon 560 bin lira.

l Çankaya Aziziye mahallesindeki 29334 ada 2 nolu parseldeki mağaza ise 1milyon 750 bin liradan satışa sunulacak.

AKİT, TALANIN TAKİPÇİSİ

Akit, 9 Ocak’ta “Haraç-mezat Ankara’yı satıyor” başlığıyla yayımlanan manşet haberinde, Yavaş’ın, 2023 yılının ilk ayında, belediyeye ait çok sayıda konut, dükkân ve arsa vasfındaki mülkü 606 milyon 235 bin 869 TL bedelle sattığını belgelemişti.

