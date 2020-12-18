Mansur Ankara’nın tozunu dumanına kattı!

Yeni Akit Ankara

Mamak Kıbrıs Köyü civarında bulunan Eski Kıbrıs ve Yeni Kıbrıs taş ocaklarına Büyükşehir Belediyesi için kırma taş ürettiren Yavaş, Ankara Valiliği’nin ocakların hava kirliliğini artırdığına ilişkin raporuna rağmen, taş ocaklarının havaya savurduğu tozlarla ilgili hiçbir şey yapmadı.

Vatandaş canından bezdi

Gazetemiz Akit’e ulaşarak şikayetlerini ileten vatandaşlar, ocakların havaya savurduğu tozlar yüzünden bölgede solunum yolu rahatsızlıklarının arttığını bildirdiler.

Bölge sakinlerinden Halil A, “Sayın Mansur Yavaş, seçimlerde hava kirliliğini bitireceğini vaat edince, yıllardır çektiğimiz bu toz belasından kurtulacağımızı sanmıştık. Oysa yanılmışız. Taş ocaklarına önlem almak bir yana yeni yüklü siparişlerle daha fazla çalışmalarına neden oldular” dedi. Hasan Y. de, “Hepsinin üstüne bir de koronavirüs salgını çıktı. Koronavirüsün solunum yolundan vurduğu söyleniyor. Bu da hepimizi çok korkutuyor. Yetkililer bir an önce önlem alsın” diye konuştu. Taş ocakları, genellikle Büyükşehir Belediyesi için kırma taş üretiyorlar. Ocaklarda filtrasyona dikkat edilmediği için üretim sırasında ortaya çıkan toz havaya karışıyor.