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‘Mankurtlar’ devlete meydan okumuşlardı! İhanetin 5. yılı

Türkiye, bundan tam 5 yıl önce 17 Aralık 2013 sabahı güne darbe operasyonuyla uyandı. “Yolsuzluk yaptılar” kumpasıyla yaygara kopardılar. Önceden hazırlanan fezlekeler, gayriresmi yollarla elde edilmiş izleme kayıtları ve evlerde yapılan aramaların montajlanmış görüntüleri ile milli iradeyi hedef alan FETÖ’nün kirli operasyonunu farkeden Başkan Erdoğan ise darbe girişimine direndi.

17 Aralık 2018 Pazartesi 10:46

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti hükümetine yargı eliyle darbe yapmaya kalkan Fetullahçı çetenin hüsrana uğradığı 17 Aralık’ın 5'inci yıldönümü. Cenneti vaadedecek ve Peygamberimizin adını kullanacak kadar hainleşen FETÖ’ye mensup savcı ve polisler, sahte belgeler ve montajlı tapelerle düzenledikleri operasyonlar ile kendi sonlarını hazırladı.

Dershane bahane

40 yıl boyunca istihbarat, emniyet, silahlı kuvvetler ve yargı gibi devlet bürokrasisi ile sivil toplumun her kademesine örümcek gibi sızan FETÖ, iftira ve kumpasları ile sayısız insanı toplum nezdinde itibarsızlaştırdı. Teröristbaşı Fethullah Gülen’in alçak örgütünün büyüsü ilk kez 2013’te dershanelerin kapatılmasıyla bozulmaya başladı. Okyanus ötesinden gelen talimatla harekete geçen Fetullahçı çete, 17 Aralık 2013’te yalan ve iftiralarla dolu kumpasın düğmesine basarak, kendi sonunu getirecek operasyonların da başlamasını beraberinde getirdi.

Yargı darbesi

FETÖ’nün firari sanıklarından Zekeriya Öz ve Celal Kara, 17 Aralık günü büyük bir operasyon başlattı. AK Parti Hükümeti’ne yönelik yolsuzluk kılıflı kirli operasyon ile dönemin bakanları Muammer Güler, Zafer Çağlayan, Erdoğan Bayraktar’ın çocukları ile işadamları Ali Ağaoğlu ve Rıza Sarraf gibi isimler gözaltına alındı. Muammer Güler ise baskınlardan oğlu gözaltına alınınca haberdar oldu. 17 Aralık darbe girişimini yöneten Fetullahçı savcıların, İstanbul Başsavcısı’na haber vermeden operasyonu başlatması, soruşturmanın detaylarının Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi’ne (UYAP) girilmemesi de hukuksuzluğu gözler önüne seriyordu.

Erdoğan bozdu

Örgütün medya ayağını ise Fetullahçı gazeteciler yürütüyordu. Önceden hazırlanan fezlekeler, gayri resmi yollarla elde edilmiş izleme kayıtları, evlerde yapılan aramaların görüntüleri… FETÖ’cü savcıların hukuksuzlukları, 17 Aralık’ın milli iradeye müdahale amacı taşıdığını ortaya koydu. İşin ucu 15 Temmuz darbesine kadar vardı. Kirli operasyonu gören Erdoğan ise, darbe girişimine direndi. Halkın da desteğiyle FETÖ’nün tüm girişimleri püskürtüldü. Ardından FETÖ’nün karanlık, zorba ve acımasız örgüt yapısı çorap söküğü gibi günden güne sökülmeye başladı.

Çete hesap veriyor

Aradan geçen 5 yılda FETÖ’ye büyük darbe vuruldu. 161 bin 751 şüphelinin yargılandığı FETÖ davalarında, haklarında dava açılan 50 bin 344’ünün tutuklu, 55 bin 495’inin ise tutuksuz yargılanıyor. 7 bin 605 şüpheli hakkında ise yakalama kararı bulunuyor.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 10:46
  1. Başkan Recep Tayyip Erdoğan
  2. AK Parti hükümeti
  3. 17 Aralık
  4. Peygamberimiz
  5. FETÖ
  6. istihbarat
  7. Okyanus ötesi
  8. Teröristbaşı Fethullah Gülen
  9. Zekeriya Öz
  10. Celal Kara
  11. AK Parti
  12. Muammer Güler
  13. Zafer Çağlayan
  14. Erdoğan Bayraktar
  15. Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP)
  16. Fetullahçı savcılar
  17. İstanbul Başsavcısı
  18. Fetullahçı gazeteciler
  19. 15 Temmuz

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