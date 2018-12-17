‘Mankurtlar’ devlete meydan okumuşlardı! İhanetin 5. yılı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti hükümetine yargı eliyle darbe yapmaya kalkan Fetullahçı çetenin hüsrana uğradığı 17 Aralık’ın 5'inci yıldönümü. Cenneti vaadedecek ve Peygamberimizin adını kullanacak kadar hainleşen FETÖ’ye mensup savcı ve polisler, sahte belgeler ve montajlı tapelerle düzenledikleri operasyonlar ile kendi sonlarını hazırladı.

Dershane bahane

40 yıl boyunca istihbarat, emniyet, silahlı kuvvetler ve yargı gibi devlet bürokrasisi ile sivil toplumun her kademesine örümcek gibi sızan FETÖ, iftira ve kumpasları ile sayısız insanı toplum nezdinde itibarsızlaştırdı. Teröristbaşı Fethullah Gülen’in alçak örgütünün büyüsü ilk kez 2013’te dershanelerin kapatılmasıyla bozulmaya başladı. Okyanus ötesinden gelen talimatla harekete geçen Fetullahçı çete, 17 Aralık 2013’te yalan ve iftiralarla dolu kumpasın düğmesine basarak, kendi sonunu getirecek operasyonların da başlamasını beraberinde getirdi.

Yargı darbesi

FETÖ’nün firari sanıklarından Zekeriya Öz ve Celal Kara, 17 Aralık günü büyük bir operasyon başlattı. AK Parti Hükümeti’ne yönelik yolsuzluk kılıflı kirli operasyon ile dönemin bakanları Muammer Güler, Zafer Çağlayan, Erdoğan Bayraktar’ın çocukları ile işadamları Ali Ağaoğlu ve Rıza Sarraf gibi isimler gözaltına alındı. Muammer Güler ise baskınlardan oğlu gözaltına alınınca haberdar oldu. 17 Aralık darbe girişimini yöneten Fetullahçı savcıların, İstanbul Başsavcısı’na haber vermeden operasyonu başlatması, soruşturmanın detaylarının Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi’ne (UYAP) girilmemesi de hukuksuzluğu gözler önüne seriyordu.

Erdoğan bozdu

Örgütün medya ayağını ise Fetullahçı gazeteciler yürütüyordu. Önceden hazırlanan fezlekeler, gayri resmi yollarla elde edilmiş izleme kayıtları, evlerde yapılan aramaların görüntüleri… FETÖ’cü savcıların hukuksuzlukları, 17 Aralık’ın milli iradeye müdahale amacı taşıdığını ortaya koydu. İşin ucu 15 Temmuz darbesine kadar vardı. Kirli operasyonu gören Erdoğan ise, darbe girişimine direndi. Halkın da desteğiyle FETÖ’nün tüm girişimleri püskürtüldü. Ardından FETÖ’nün karanlık, zorba ve acımasız örgüt yapısı çorap söküğü gibi günden güne sökülmeye başladı.

Çete hesap veriyor

Aradan geçen 5 yılda FETÖ’ye büyük darbe vuruldu. 161 bin 751 şüphelinin yargılandığı FETÖ davalarında, haklarında dava açılan 50 bin 344’ünün tutuklu, 55 bin 495’inin ise tutuksuz yargılanıyor. 7 bin 605 şüpheli hakkında ise yakalama kararı bulunuyor.