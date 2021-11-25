'Manken ve oyuncusun uyuşturucu ile yakalanıyorsun!' Senaryo aynı oyuncular farklı

Kokuşmuş magazin dünyasının gizli saklı yönleri tek tek ortaya dökülüyor. Rol model olarak kamuoyuna sunulan kişilerin pislikleri ortaya döküldükçe iğrenç dünyaları da ortaya saçılmaya devam ediyor.

Yayılan son pislik de manken ve oyuncu Cansu Ateş’in, İstanbul Esenler Otogarı’nda polis tarafından durdurulup kemerine sakladığı uyuşturucu ile yakalanması oldu.

Best Model yarışmasına da katılan manken ve oyuncu Cansu Ateş, geçtiğimiz günlerde İstanbul Esenler Otogarı'na gitti.

Karakola götürüldü

Sabah'tan Dilek Yaman Demir'in haberine göre genç model, polisler tarafından yapılan çevirmeye takıldı. Arama sırasında Ateş'in kemerine sıkıştırılmış halde bir paket bulundu. Paketin uyuşturucu madde olduğu belirlenirken genç kadın, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

'Erkek arkadaşım hayatını kaybetti'

Uyuşturucuyu Etiler'de bir arkadaşından aldığını itiraf eden Ateş, erkek arkadaşının hayatını kaybettiğini, bu yüzden uyuşturucu madde aldığını söyledi.

2017 yılında da hakkında uyuşturucu madde kullandığı gerekçesiyle dava açılan ve denetim altına alındığı belirlenen Ateş hakkında 'Uyuşturucu madde kullanmak' suçundan dava açıldı. Dava, Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

İşte adı uyuşturucuya karışan ünlüler...

Deniz Seki: Mahkemedeki ifadesinde "Kimse için uyuşturucu madde temin etmedim. Son dönemde yaşadığım sıkıntıların etkisiyle uyuşturucu kullandım. Şimdi pişmanım. Bir sanatçı olarak da bu durumda olmaktan büyük üzüntü duyuyorum" deyince, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Fakat sonrasında tekrar hakkında tutuklama kararı çıkarıldı ve uzun bir süre ceza evinde kaldı.

Tarkan: Tarkan'ın da adı uyuşturucuyla anıldı. Ünlü popçunun hayranları bu olaya çok şaşırdı. Uyuşturucu kullandığı gerekçesiyle gözaltına alınan ünlü şarkıcı, serbest bırakıldı. Devam eden davasında, uyuşturucu kullanmak ve temin etmek suçlamasıyla yargılanan şarkıcı Tarkan için tedavi edilmesi ve denetimli serbestlik uygulanması istendi.

Yıldız Tibe: 1996 yılında esrar kullandığı için gözaltına alındı. Yıldız Tilbe, Balıklı Rum Hastanesi’nde esrardan kurtulmak için tedavi gördüğünü açıkladı.

Caner Kurtalan: "Yaprak Dökümü" dizisinde 'Şevket' karakterini oynayan Caner Kurtaran, kokain kullanıp rahatsızlanınca iki kez hastaneye kaldırıldı. Bir dönem oynadığı diziden uzaklaştırıldı ve tedavi görüp yeniden setlere döndü. Daha sonrasında ise diziden tamamen ayrıldı.

Seda Akman, Durul Bazan: "Emret Komutanım" dizisinin başrol oyuncusu eski manken Seda Akman’a ait olan villaya jandarma baskın düzenledi. Akman’ın kız kardeşi Eda Akman ile oyuncu Durul Bazan’ın da aralarında bulunduğu 15 kişi kokain içtikleri gerekçesiyle gözaltına alındı. İki oyuncu da şimdi serbest.

Azer Bülbül: Şarkıcı Azer Bülbül de bir zamanlar uyuşturucunun pençesindeydi. Hatta komaya girmişti. Ancak Bülbül katıldığı bir TV programında 18 ay tedavi gördüğünü 1 buçuk yıldır temiz olduğunu açıklamıştı.

Çağatay Ulusoy: Adını Feriha Koydum dizisiyle ünlenen oyuncu Çağatay Ulusoy, düzenlenen narkotik operasyonla gözaltına alındı.

Cenk Eren: Şarkıcı Cenk Eren de yapılan operasyonda gözaltına alınmıştı, kan örneği verdikten sonra serbest bırakıldı.

Cemal Hünal: 'Issız Adam' filminde oynayan oyuncu Cemal Hünal dün yapılan narkotik operasyonda gözaltına alınan 38 kişiden biriydi. Savcılığın talimatı ile Adli Tıp Kurumu'na kan örneği verdikten sonra serbest bırakıldı.

Gizem Karaca: 2011 Türkiye 2. Güzeli, oyuncu Gizem Karaca, operasyonda gözaltına alınan isimler arasındaydı.

EBRU ŞALLI: Manken Ebru Şallı, Gözde Tan'ın ifadelerinde kokain alemi yapılan grubun üyesi olduğu iddiasıyla yakalanmıştı.